„Wer nicht singen konnte, musste den Garten umgraben“

Ehemalige Schüler der katholischen Volksschule treffen sich in der Gaststätte Peter Sander / Schulleiter hat gerne den Rohrstock benutzt

+ Vor der Gaststätte stellten sich die Ehemaligen für ein Gruppenfoto auf. - Foto: Dejo

Wildeshausen - „Jeder muss aber noch mal kurz seinen Namen sagen.“ Das war ein Satz, der am Sonnabend während des Klassentreffens der ehemaligen Schüler der katholischen Wildeshauser Volksschule in der Gaststätte Peter Sander mehrfach zu hören war. Im Jahr 1959 entlassen, war dies nach 2006 das zweite Treffen, an dem sich 16 Ehemalige beteiligten. Organisiert wurde die Veranstaltung von Georg Paschwitz, Paul Ratschke und Marianne Behrens, geborene Spille. „Es war gar nicht so einfach, alle zu erreichen. Mir hat meine Ehefrau Christa geholfen, die hat für so etwas wesentlich mehr Talent als ich“, so Ratschke.