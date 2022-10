Wer möchte urigen Laden betreiben?

Teilen

Hofft, dass hier bald wieder Leben einkehrt: City-Manager Ralf Möllmann im Verkaufsraum des Teeladens. Er befindet sich an der Neuen Straße in der Wildeshauser Innenstadt. © Stadt Wildeshausen

Der Teeladen an der Neuen Straße in Wildeshausen ist ein Unikum. Und nun wird ein Nachfolger gesucht, der das Geschäft weiter betreibt.

Wildeshausen – „Tee“ prangt in großen weißen Buchstaben über der Eingangstür des kleinen, urigen Ladens an der Neuen Straße in Wildeshausen. Im Schaufenster sind blau-weiße Tee-Service zu bewundern, und wenn man durch die Eingangstür tritt, klingelt ein zartes Glockenspiel. Es riecht nach allen nur denkbaren Teesorten. Eingekauft hat dort aber schon länger kein Kunde. Das Geschäft ist dicht. Nun sucht die Stadt Wildeshausen einen Nachfolger, wie sie in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

„Seit dem Tod von Elfriede Strangmann, die hier viele Jahre ihren Teeladen betrieben hat, ist nichts verändert worden“, verrät City-Manager Ralf Möllmann. Regale, randvoll mit Porzellan und sonstigem Zubehör, säumen den Eingangsbereich. Im Verkaufsraum scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: Die große Ladentheke mit der alten weißen Waage, die unzähligen großen Blechdosen mit den verschiedensten Teesorten und die rustikale Sitzecke scheinen auf den nächsten Kunden zu warten. Im Obergeschoss sieht es ähnlich aus. Teegeschirr, wohin das Auge blickt, silberne und goldene Samoware sowie alte Holzmöbel laden zum gemütlichen Verweilen ein.

Für den Teeladen an der Neuen Straße in Wildeshausen wird ein Nachfolger gesucht. © Stadt

„Es wäre viel zu schade, wenn das alles nicht weiter genutzt würde“, findet Möllmann und spricht damit vermutlich den Wildeshausern aus der Seele, die oft und gerne ihren Tee bei Strangmann gekauft haben. Für potenzielle Nachfolger hat der City-Manager verschiedene Optionen: „Man kann zum Beispiel für kleines Geld das gesamte Interieur kaufen, die Räume mieten und dort weiter Tee verkaufen oder das Sortiment mit Kaffee und anderen Delikatessen erweitern“, schlägt Möllmann vor. Auch ein zeitgemäßer „Unverpackt-Laden“ biete sich an. „Und wenn der Standort an der Neuen Straße nicht zusagt, kann man auch das ganze Equipment nehmen und damit in einen der leer stehenden Läden wechseln“, zeigt der City-Manager eine weitere Alternative auf. „So eine tolle Chance, ein gediegenes, schönes Geschäft zu übernehmen, gibt es nicht alle Tage“, wirbt er und hofft auf viele Interessenten.

Diese können sich bei Möllmann unter der Telefonnummer 04431/88883 oder per E-Mail an ralf.moellmann@wildeshausen.de melden.