49-Euro-Ticket: Verkehrsbetriebe in und um Wildeshausen glauben nicht an Ansturm

Von: Marten Vorwerk

Die Nordwestbahn rechnet nicht mit einem Ansturm. © mv

Seit Anfang der Woche gibt es das 49-Euro-Ticket zu kaufen. Ab Mai kann es in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs genutzt werden. Die Verkehrsbetriebe aus Wildeshausen und dem Landkreis Oldenburg glauben nicht an den Mitfahrer-Zuwachs, den es beim Neun-Euro-Ticket gab.

Wildeshausen/Landkreis – Das Neun-Euro-Ticket lockte im Sommer viele Pendler und Ausflügler in Busse und Bahnen. Und das 49-Euro-Ticket, das es seit Anfang dieser Woche zu kaufen gibt? Verkehrsbetriebe aus Wildeshausen und dem Landkreis Oldenburg rechnen nicht mit einem ähnlichen Erfolg, wie sie auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilen.

Ab Mai kann das neue Ticket deutschlandweit für Fahrten in Bussen und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs genutzt werden. Der Geschäftsführer der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE), Harald Wrede, ist aktuell skeptisch. Er sagt: „Wir sind ja eher im ländlichen Raum unterwegs. Da wird das 49-Euro-Ticket nicht so gefragt sein. Da wird eher bei den städtischen Verkehrsbetrieben mehr los sein.“

Geschäftsführer der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn erwartet „ein paar mehr Mitfahrer“

Beim Neun-Euro-Ticket im Sommer habe es aber immerhin eine geringfügig erhöhte Nachfrage gegeben. „Das wird dieses Mal ähnlich sein. Ein paar mehr Mitfahrer wird es geben“, glaubt Wrede und fügt hinzu: „Es gibt ja bundesweit eine große Erwartungshaltung. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir als DHE atmen da nur so ein bisschen mit.“

Die Nordwestbahn, deren Linie RB 58 Wildeshausen mit Bremen verbindet, erwartet ebenfalls keine überfüllten Verkehrsmittel. „So volle Züge wie damals beim Neun-Euro-Ticket wird es nicht geben“, ist sich Steffen Högemann, Pressesprecher der Nordwestbahn, sicher. Dafür seien vor allem zwei wesentliche Unterschiede verantwortlich. „Einerseits sind es die Kosten, andererseits ist das 49-Euro-Ticket ein Abo-Modell. Das gibt es nicht am Automaten, sondern nur im Internet zu kaufen. Da muss man seine Kontodaten angeben. Vor allem ältere Leute könnten genau davor abgeschreckt werden“, befürchtet der Bahnsprecher.

Für Wochenenden eher das Niedersachsen-Ticket statt das 49-Euro-Ticket

Auch der Freizeitverkehr werde in der Nordwestbahn nicht außerordentlich profitieren, vermutet Högemann. „Da greifen die Leute für Wochenendfahrten an die Küste in Niedersachsen eher auf das günstigere Niedersachsen-Ticket statt auf das 49-Euro-Ticket zurück.“ Dennoch hält der Pressesprecher der Nordwestbahn das Angebot für eine tolle Sache. „Alles ist gut, was den Zugverkehr verstärkt. Es wird sicher den einen oder anderen Pendler geben, der für den Arbeitsweg lieber auf das 49-Euro-Ticket statt auf das Auto zurückgreift“, so Högemann. Eine Glaskugel dafür, wie das Ticket wirklich ankommt, habe er aber nicht. „Das Ganze kann und muss langsam wachsen.“

Volkmar Hafemann, stellvertretender Vorsitzender des Bürgerbusses in Wildeshausen, ist skeptisch, ob die Buskunden in der Kreisstadt das Ticket annehmen. „Bei uns fahren ja viele Leute mit, die in Wildeshausen einfach mal in die Stadt wollen. Ob sie dann für einen Monat 49 Euro bezahlen, bezweifle ich“, sagt er.

Das Neun-Euro-Ticket sei im Sommer vergangenen Jahres hingegen viel genutzt worden. „Das wird diesmal nicht so sein“, vermutet Hafemann. 75 Prozent der Mitfahrer seien ältere Leute. „Ob sie sich den Stress mit dem Abo machen – also für einen Monat anmelden, dann wieder abmelden, dann irgendwann wieder anmelden – das glaube ich nicht“, erklärt er. Das neue Ticket sei insgesamt aber eine gute Idee, „da sicher einige Menschen das Auto stattdessen stehen lassen werden“.