Wer ist der Kotbeutelwerfer im Wald hinter der Himmelsthür?

Von: Ove Bornholt

Teilen

Unappetitlich: Mehr als 100 gefüllte Hundekotbeutel hat ein Wildeshauser an einem Waldweg hinter der Diakonie Himmelsthür gefunden. © Terkowski

Irgendjemand schmeißt ständig gefüllte Hundekotbeutel in den Wald an einem kleinen Weg hinter der Diakonie Himmelsthür. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wildeshausen – Gleich hinter der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen, wo die geteerte Heilstättenstraße zu einer breiten, unbefestigten Fahrbahn wird, geht ein kleiner Weg links rein. Am Eingang stehen ein Mülleimer aus Metall, davon wird später noch die Rede sein, und eine Holzbank. Idyllisch gelegen führt der Weg am Gelände der Himmelsthür vorbei.

Marko Terkowski kennt die Strecke, er ist hier regelmäßig unterwegs. Allerdings ist dem Wildeshauser dabei oft alles andere als idyllisch zumute, man könnte sogar sagen, dass ihm hin und wieder der Kragen platzt. Denn nicht nur er benutzt den Weg oft: Es gibt eine andere Person, die offenbar immer wieder volle Beutel mit Hundekot in den Wald wirft. Mehr als 100 Stück hat der Wildeshauser eigenen Angaben zufolge schon eingesammelt, weil ihm das Ganze stinkt. Nun hat sich die Polizei der Sache angenommen.

Es dauert Jahrzehnte, bis die Plastikbeutel verrotten. © -

Hauptkommissar Andreas Wieting vom Revier in Wildeshausen und ein Kollege waren am Donnerstag und Freitag vor Ort, nachdem sie einen Hinweis erhalten hatten. „Ich bin den ganzen Weg abgegangen“, sagte Wieting. Nur an einer Stelle sei er fündig geworden. Etwa vier Meter vom Weg entfernt liegen dicht beieinander etwas mehr als zehn Kotbeutel, die dorthin geschmissen worden sind. Und das, obwohl der eingangs erwähnte Mülleimer nur knapp 20 Meter entfernt steht. In ihm befinden sich drei leere Bierflaschen, etwas Müll und ein Getränkekarton, aber keine Kotbeutel. Dabei ist er gerade mal zu einem Fünftel gefüllt.

Wieting und sein Kollege können nur spekulieren, was den Kotbeutel-Werfer oder die -Werferin antreibt. Entsorgt hier ein Hundebesitzer seine Kotbeutel, nachdem er zu Hause den Rasen abgesammelt hat? Womöglich sind es die Hinterlassenschaften von mehreren Tieren. Aber warum wirft er sie dann in den Wald und nicht in den Mülleimer? Und warum landen die Beutel immer an der gleichen Stelle? Oder gibt es einen Hundebesitzer, dessen Tier immer auf der gleichen Höhe des Weges einen Haufen macht? Die Kotbeutel sind gut zugeknotet. Wieso macht sich jemand diese Mühe, um sie dann in den Wald statt in den Mülleimer zu werfen? Wieting befasst sich hauptsächlich mit Umweltdelikten. Aber so eine Sache ist ihm noch nicht untergekommen.

Der Kotbeutelwerfer ignoriert den Mülleimer, der nur 20 Meter entfernt ist. © -

Wie auch immer, bis die Kunststoffbeutel verrottet sind, würden Jahrzehnte vergehen. Und in dieser Zeit würde Mikroplastik an die Umwelt abgegeben. Das Ganze ist eine illegale Entsorgung von Abfällen. Die Polizei wird jetzt einige Ermittlungen anstellen. Zeugen können sich unter Telefon 04431/9410 bei der Wache melden.

Bald wird sich voraussichtlich der Landkreis Oldenburg des Problems annehmen. Die Behörde ist für die Beseitigung des illegal entsorgten Abfalls zuständig. Bisher hat das Terkwoski übernommen – unentgeltlich und aus eigenem Antrieb. Wenn nun eine Firma beauftragt wird, wird die Sache allerdings Geld und Zeit kosten.