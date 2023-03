Wer hat ihn gesehen? Polizei sucht nach Ladendieb in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Auf etwaige Zeugen, die einen Ladendieb in Wildeshausen beobachtet haben, hofft die Polizei. © imago/Symbolbild

Wildeshausen – Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag, 21. März, einen Diebstahl in der Innenstadt von Wildeshausen begangen. Die Polizei hofft, dass er Passanten aufgefallen ist.

Der Mann betrat gegen 16.15 Uhr ein Geschäft an der Westerstraße und verwickelte die anwesenden Personen in ein Gespräch. In gebrochenem Englisch fragte er nach dem Weg zu einem Reisebüro. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, ging er weiter in Richtung Innenstadt. Erst später wurde von den Verantwortlichen das Fehlen einer Geldbörse festgestellt.

Der Mann konnte beschrieben werden und war etwa 35 Jahre alt, ungefähr 170 bis 175 Zentimeter groß, von normaler Statur, hatte kurze, schwarze Haare und braune Augen. Er war bekleidet mit einer blauen Jeanshose, einem dunklen Mantel, einem Hut mit glatter Krempe. Zudem trug er eine blaue OP-Maske im Gesicht.

Die Polizei hofft, dass er in der Innenstadt von Zeugen gesehen wurde. Wer weitere Hinweise zum gesuchten Mann geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Feuer am Supermarkt gelegt

Wie die Polizei ebenfalls am Dienstag berichtet, haben bislang unbekannte Personen am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Supermarktes an der Hunoldstraße in Hundsmühlen ein Feuer und dadurch Schaden verursacht.

Sie stecken gegen 4.55 Uhr Papier in einem Unterstand für Einkaufswagen in Brand. Durch das Feuer wurden einige Einkaufswagen beschädigt. Noch bevor sich die Flammen weiter ausbreiten konnten, wurden sie von einer Mitarbeiterin des Supermarktes und einem Mitarbeiter einer Bäckerei gelöscht. Die Feuerwehr musste vor Ort nicht mehr tätig werden.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.