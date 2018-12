Wenn die Weihnachtsfrau die Geschenke bringt

Budenzauber der Diakonie Himmelsthür

+ Im Kostüm der Weihnachtsfrau steckte Janina Kramer, die in den Tagesförderstätten arbeitet. Sie hatte sichtlich Spaß mit den Bewohnern und Gästen. - Foto: Wündisch-Konz

Wildeshausen - Es ist das Besondere an dem eintägigen Weihnachtsmarkt der Diakonie Himmelsthür, dass er so klein und fein ist. „Aber man hat alles da“, sagte eine Besucherin. Vieles hat Tradition, wie der Termin am Sonnabend vor dem ersten Advent, und wurde auch in diesem Jahr wieder sehr gut angenommen: Holzbuden mit Geschenkideen, das Stockbrotbacken am offenen Feuer, der Stand der Werkstätten mit Adventskränzen, Gestecken und Christbaumschmuck sowie natürlich Leckereien wie Waffeln, Hotdogs und Kartoffelpuffer.