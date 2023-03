Wenn Trommler in Wildeshausen um Verstärkung trommeln

Von: Tanja Schneider

Gemeinsame Probe: Einmal im Monat kommen Bläser und Trommler zusammen. © ts

Die „Beat & Brassband Wildeshausen“ sucht Musiker. Zurzeit sind 22 aktive Mitglieder dabei. Weitere Bläser und Trommler sind willkommen. Die Instrumente und Uniformen werden gestellt.

Wildeshausen – Sonntag, 11.10 Uhr in Wildeshausen: Aus dem Kellerraum an der Wittekindstraße 9 tönt zum zweiten Mal Totos „Africa“. Die Bläser und Trommler der „Beat & Brassband Wildeshausen“ haben gerade eine gemeinsame Probe. 22 aktive Mitglieder zählt das Ensemble, das als eigenständige Gruppe zum Spielmannszug gehört und 2017 aus dem ehemaligen Fanfarenzug hervorgegangen ist. Weitere Musiker seien willkommen, werben Daniela Klauke und Philipp Wisbar um Unterstützung. Zwar habe sich die aufgrund der Corona-Pandemie gesunkene Zahl der Trommler und Bläser inzwischen stabilisiert. „Aber mehr geht immer“, sagt Klauke.

Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Auch Noten müssten Anfänger nicht unbedingt lesen können. Für die Blasinstrumente – zur Verfügung stehen Trompete, Bariton und Mellophon – gelte ein Einstiegsalter von zehn Jahren. Wer lieber trommeln möchte, sollte wegen des Gewichts der Instrumente mindestens 14 Jahre alt sein. Besonders gesucht werden Bass Drummer. Aber auch Snare, Quint und Becken können Interessierte bei der „Beat & Brassband“ spielen.

Während die Trommler bei Kevin Klauke lernen, bildet Torsten Hündling vom Musikkorps Wittekind die Bläser aus. „Dafür sind wir wirklich dankbar“, sagt Wisbar. Wer sein Instrument beherrscht, kann an den Bandproben teilnehmen – die Bläser üben montags von 19 bis 21, die Trommler mittwochs um dieselbe Uhrzeit. Einmal im Monat probt die Gruppe gemeinsam. „Wir spielen eher moderne Stücke“, betont Daniela Klauke. Filmmusik sei ebenso dabei wie Stücke von AC/DC oder Queen.

Neben den Instrumenten stellt die Band auch die Uniformen, die die Musiker bei Auftritten, zum Beispiel bei Schützenfesten oder zuletzt dem Karnevalsumzug in Braunschweig, tragen. Höhepunkt eines jeden Jahres sei stets das Gildefest, so Klauke, die die tolle Gemeinschaft lobt. Für den Zusammenhalt sorgten nicht zuletzt Veranstaltungen wie die Kohltour oder das Sommerfest. Wer Interesse am Mitspielen hat, kann sich unter Telefon 0151/28224130 bei Jens Hoffmann melden. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite der „Beat & Brassband“ sowie unter www.wildeshauser-spielmannszug.de. ts