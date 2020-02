Wenn Sport und Musik zusammenkommen, ist viel Freude in der Luft – das zeigte das erste Spascher Turnkonzert am Sonntag. Fotos: Backhaus

Zu den Dingen, die glücklich machen, gehören Sport und Musik – so begrüßte Susanne Klein, Leiterin der Grundschule Gut Spascher Sand, am Sonntag die Gäste des ersten Spascher Turnkonzerts. Die Kombination aus Klang und Bewegung machte den Kindern und ihren Angehörigen sichtlich Spaß.

Spasche – Orchesterleiterin Anja Lüers und Sportlehrerin Carina Lintelmann seien auf die Idee gekommen, Musik und Sport zu verbinden, berichtete Susanne Klein, Leiterin der Grundschule Gut Spascher Sand. „Bei uns gibt es keine Musik aus der Konserve“ – also sollte die Begleitung zu Rad, Purzelbaum und Spagat live gespielt werden. So sei das erste Spascher Turnkonzert entstanden, zu dem die Schule am Sonntagmittag eingeladen hatte. Mehr als 100 Gäste, darunter Eltern, Großeltern sowie Geschwisterkinder, kamen in die mit Turnmatten, Bänken und Notenständern ausgestattete Aula.

30 Kinder der Jahrgänge zwei bis sechs bildeten das Spascher Orchester. 15 von ihnen kamen von der Musikwerkstatt, einem Förderprogramm des Schulverbunds Huntetal. So waren außer der IGS und der Grundschule Spascher Sand auch die St.-Peter- und die Wallschule aus Wildeshausen sowie die Neerstedter Grundschule beim Konzert vertreten. Neben gemeinsamen Darbietungen präsentierten die Kinder verschiedene Soli am Klavier, der Geige oder Harfe. Die Stücke reichten von Klassikern wie der „Moldau“ oder „Für Elise“ bis zu flotten Melodien wie „Der wilde Ritt“ oder „Das Riesenrad“. Orchesterleiterin Lüers moderierte humorvoll und gab zugleich Einblicke in die Arbeit mit den jungen Musikern.

Auch bei den Turnvorführungen, die Lintelmann mit ihrer Kollegin Emma Szymanski vorbereitet hatte, wechselte die Zusammensetzung: Während zu Beginn alle elf Kinder ihr Können beim Springen, Radschlagen und Purzelbäumen zeigten, führten sie zwischendurch paarweise verschiedene kurze Küren auf. Dabei absolvierten die jungen Sportlerinnen auch schwierigere Figuren wie einen Spagat.

Erst seit Beginn des Schuljahrs gebe es die Turngruppe, die einmal pro Woche trainiere erklärte Lintelmann. „Das ist nicht viel Zeit.“ Umso beeindruckender sei es, dass viele der Kinder sogar zu Hause ihren Auftritt geprobt hätten, um das erste Spascher Turnkonzert am Sonntag zu einem besonderen Erfolg zu machen.

„Eines macht Eltern, Großeltern und Lehrer glücklich: Wenn sie miterleben dürfen, wie Kinder über sich selbst hinauswachsen und ihre Fähigkeiten zeigen“, sagte Schulleiterin Klein. Der rege Applaus gab ihr recht.