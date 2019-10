Wenn der Monteur zweimal klingelt

Wildeshausen – Ein großer Teil Deutschlands bezieht sein Erdgas derzeit aus den Niederlanden – noch. Denn ab 2030 kann das Königreich sein L-Erdgas nicht mehr exportieren. Von diesem Lieferstopp ist auch ein großer Teil des Nordwestens betroffen. Daher stellt das Oldenburger Unternehmen EWE-Netz schrittweise rund 700 000 Erdgasgeräte in der Region auf eine alternative Sorte um: auf H-Gas, das vorrangig aus Norwegen, Russland und Großbritannien stammt. Ab dem Frühjahr 2020 startet das Projekt in der Stadt und Region Wildeshausen inklusive Prinzhöfte, Harpstedt, Großenkneten, Winkelsett, Beckeln, Groß Ippener, Dünsen, Colnrade und Kirchseelte, teilte EWE mit. „So erfüllen wir einen Bundesauftrag, damit Verbraucher auch nach dem Ende der niederländischen Gaslieferungen noch Heizung und warmes Wasser haben“, beschreibt Kai Janßen das Ziel. Er ist bei EWE-Netz Leiter des Projekts Erdgasumstellung.

Kunden erhalten in der Regel zwei Besuche von den Monteuren: Beim ersten Mal erfassen die Prüfer alle im Gebäude vorhandenen Erdgasgeräte. Dann bestellt das Unternehmen die individuellen Materialien. Rund ein Jahr später erfolgt der zweite Besuch. „Hier passen wir die Geräte so an, dass sie das H-Gas sicher und sauber verbrennen können“, erklärt Janßen.

Grundsätzlich entstehen Kunden keine direkten Kosten für das Anpassen ihrer Geräte. Ausnahmen gibt es aber: „Wenn wir feststellen, dass ein Gerät eine Reparatur oder eine Wartung braucht, dann muss der Kunde das wie gewohnt selber beauftragen und bezahlen. Es ist ja sein Eigentum. Er ist somit für einen gewarteten Zustand verantwortlich“, betont Janßen. Und wenn ein Kunde die Gasmonteure gar nicht auf sein Grundstück lässt? Dann ist das Unternehmen sogar berechtigt, sich mit Unterstützung von Behörden Zugang zu verschaffen, um Verbraucher vor potenziellen Gefahren zu schützen.

Trickbetrüger könnten sich bereits jetzt als falsche Gasmonteure ausgeben und bei Verbrauchern ihr Glück versuchen. EWE-Netz hat daher Maßnahmen ergriffen, um es potenziellen Betrügern möglichst schwer zu machen: Zum Beispiel nennt der Versorger in den Briefen eine persönliche Kundennummer. Nur der beauftragte Monteur kennt diese und wird sie an der Tür nennen. Echte Handwerker im EWE-Auftrag verlangen zudem vor Ort niemals Geld von Kunden.

„Mit unserer Erfahrung bei der Erdgasumstellung können wir sagen, dass wir insgesamt über 98 Prozent aller Geräte erfolgreich an das alternative H-Gas anpassen können“, freut sich Janßen. Sogar ältere Exemplare, die zum Beispiel 20 Jahre und länger im Einsatz sind, könne man in der Regel problemlos anpassen. Der Versorger musste aber auch feststellen, dass sich sehr alte Gasgeräte, die vor 30, 35 oder sogar 40 Jahren installiert wurden, in vielen Fällen nicht mehr umstellen lassen. „Häufig gibt es den Hersteller heute nicht mehr, dann kann uns dieser auch kein Material mehr liefern“, so Janßen.

Eine letzte Möglichkeit haben betroffene Kunden dann aber doch noch: Sie können bei ihrem Installateur und Heizungsbauer nachfragen und auf eigene Verantwortung anpassen lassen. Der Kunde kann den Installateur seines Vertrauens dann auch direkt damit beauftragen, das Gerät für das H-Gas umzustellen. „Grundsätzlich muss ein Kunde aber immer abwarten, bis wir vor Ort waren und sein Gasgerät erfasst und geprüft haben“, ergänzt Janßen.

Und wenn sich das Eigentum des Kunden gar nicht an H-Gas anpassen lässt? „Glücklicherweise sind davon nur äußerst wenige Kunden betroffen. Diese müssen sich dann leider auf eigene Kosten einen neuen Gasherd oder eine neue Heizung kaufen“, erklärt Janßen.