Wenn ein Holzhauser in Emstek richtet

Wildeshausen/Emstek/Düngstrup – Der erste Vorsitzende des Heimatvereins Düngstrup, Hergen Stolle, wird am Gogerichtstag auf dem Desum am Sonnabend, 29. Juni, ab 11 Uhr die Verhandlungen als Gerichtspräsident leiten. An der Ecke Herzog Erich Weg/Zum Gogericht bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) gehen jedes Jahr historische Gerichtsverhandlungen über die Bühne, die stets viele Zuschauer anziehen.

Georg Meyer-Nutteln, Vorsitzender der „Interessengemeinschaft Altes Gogericht auf dem Desum“, ernannte Stolle am Dienstagabend am Gedenkstein im Schatten der Alexanderkirche an der Herrlichkeit in Wildeshausen mit Bürgermeister Jens Kuraschinski, Gildeoberst Willi Meyer sowie Adjutant Günter Vorberger zum Gografen und überreichte dem Holzhauser ein leuchtend blaues Gewand. „Ich freue mich ganz besonders, dieses Amt ausüben zu dürfen“, so Stolle. Die Interessengemeinschaft „Altes Gogericht“ war durch Schriftführer Meik Fangmann und der Heimatverein Düngstrup durch den Gogerichtsbeauftragten Rolf Ellerhorst vertreten.

Außer dem historischen Stoff nahm Stolle ein Drehbuch und den hochprozentigen „Gogerichtstropfen“ entgegen, der in der modernen Rechtsprechung eher selten zum Einsatz kommt. Aber beim Gogericht steht der unterhaltsame Aspekt deutlich im Vordergrund.

Der Heimatverein ist nach acht Jahren wieder Partner des Gogerichtstages, der traditionell am Samstag nach Johanni stattfindet. Die Speelkoppel der Düngstruper wird eine geschichtlich belegte Verhandlung zu einem „Bienenkorbdiebstahl“ nachspielen. In einem weiteren Prozess geht es um ein aktuelles Thema. Meyer-Nutteln will im Vorfeld noch nicht allzu viel verraten, belässt es in beiden Fällen bei Andeutungen: „Inhaltlich wird im aktuellen Fall die politische Meinungsbildung heutzutage thematisiert.“ Im vergangenen Jahr ging es um heimlich und ungenehmigt aufgenommenes Filmmaterial nach Einbrüchen in Tierställe sowie Grenzstreitigkeiten zwischen den Ortschaften Rechterfeld und der Wildeshauser Bauerschaft Thölstedt. Bei der wild gestikuliert geführten Verhandlung kam es sogar zu Handgreiflichkeiten.

Stolle hob am Dienstagabend die „besondere Verbindung“ von Heimatverein, Stadt Wildeshausen und Wildeshauser Schützengilde zum Gogericht auf dem Desum hervor. Als Obmann der Jagdhornbläsergruppe Wildeshausen hat er zusätzlich die personelle Unterstützung der Jagdhornbläser aus Cappeln, die für die musikalische Umrahmung sorgen werden, zugesagt.

Der Heimatverein Düngstrup hofft auf viele Zuschauer aus Wildeshausen. Der offizielle Teil der Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Im Anschluss ist für „kräftiges Essen, aufmunterndes Trinken und viele interessante Gesprächspartner“ gesorgt, heißt es in der Ankündigung. hri