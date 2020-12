Weniger Tests lassen Corona-Bilanz im Landkreis positiver erscheinen

Wildeshausen – An Wochenenden und inbesondere an Feiertagen gibt es deutlich weniger Coronatests. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Landkreis Oldenburg nach Weihnachten eine wesentlich geringere Zahl an Neuinfektionen vermeldet.

Nach der aktuellen Statistik beträgt die Gesamtzahl der registrierten Infektionen 2 548 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2 (Stand Montag um 12 Uhr). 2 195 Menschen gelten als wieder genesen. 40 Personen sind verstorben. Somit gibt es aktuell 313 registrierte mit dem Coronavirus infizierte Bürger. Das sind 104 weniger als am 23. Dezember. In Quarantäne befinden sich derzeit im Kreisgebiet 684 Personen.

Schwerpunkte weiter in der Schlachtbranche und in Pflegeheimen

Wie gehabt können zwei Infektionsschwerpunkte klar definiert werden. Dies sind die Fleisch- und Schlachtbranche (71 Fälle) und Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet (78 Fälle). Die übrigen Fälle sind diffus verteilt. Die kumulative Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 136,0 auf 100 000 Einwohner. Das ist nicht mehr der Höchstwert im Land Niedersachsen, kann aber auch an einer geringen Zahl an Tests liegen. So hat das Land in seiner Auswertung zu Montag keine neuen Fälle aus dem Landkreis Oldenburg registriert. Das gilt auch für die Stadt Delmenhorst (Wert: 78,6) und den Landkreis Diepholz (94,4). Für den Landkreis Cloppenburg wird der Inzidenzwert mit 109,6 angegeben, für den Landkreis Vechta mit 158,9. Auch hier wurden offenbar kaum neue Daten in die Statistik eingepflegt.

26 Neuinfektionen in Wildeshausen

Trotz der über die Feiertage niedrigen Meldezahlen wurden in Wildeshausen 26 Neuinfektionen ermittelt. Als aktuell infiziert gelten 103 Personen. Das ist weiterhin absoluter Höchststand im Landkreis. In Dötlingen gab es drei neue positive Tests. Dort sind fünf Menschen infiziert. Die Zahlen stiegen in Ganderkesee um 14, in Großenkneten um 14, in Harpstedt um vier, in Hatten um 13, in Hude um elf und in Wardenburg um vier Fälle.