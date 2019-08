Weniger Sonderzüge zum Stoppelmarkt

Nordwestbahn hat nicht genug Lokführer / Mehr Busse werden eingesetzt

+ © imago images Viele Gleise, wenig Züge: Die Nordwestbahn muss wegen Lokführermangels auf Busse setzen. © imago images

Wildeshausen/Vechta – Statt wie bisher üblich mit dem Zug müssen die Stoppelmarktbesucher aus Wildeshausen und umzu in diesem Jahr auf andere Weise zum Feiern nach Vechta kommen. Wegen des Mangels an Lokführern setzt die Nordwestbahn für einen umfangreichen Teil der Sonderfahrten vom 15. bis 20. August Busse ein. Konkret heißt das: „In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag werden die Sonderfahrten durch Züge und Busse bedient. In allen anderen Nächten erfolgen die Sonderfahrten ausschließlich mit Bussen.“ Das teilte die Nordwestbahn am Montag mit dem Sonderfahrplan mit. Die Einschränkungen betreffen allerdings nur die Sonderfahrten, der reguläre Fahrplan wird weiter per Zug bedient. In den vergangenen Jahren waren die Spezialwagen der Nordwestbahn so beliebt, dass die Waggons oft bis auf den letzten Stehplatz gefüllt waren.