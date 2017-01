Wellness und Hotel an der Herrlichkeit?

Wildeshausen - Voraussichtlich im kommenden Jahr wird die Polizei die denkmalgeschützen Gebäude an der Herrlichkeit in Wildeshausen verlassen und in ihr neues Domizil an der Daimlerstraße ziehen. Was dann mit den alten Häusern am Stadtdwall geschehen soll, wird jetzt intensiv diskutiert.

Aller Voraussicht nach dürfte es für die Stadt zu teuer werden, die Immobilien zu übernehmen, da es einen hohen Sanierungsbedarf gibt. In jedem Fall aber möchte die Politik ein gewichtiges Wörtchen darüber mitreden, wie das Areal in Zukunft genutzt werden soll. „Wir sprechen uns derzeit gegen einen Erwerb der alten Polizeigebäude aus“, teilt FDP-Fraktionsvorsitzender Marko Bahr mit. „Das wirtschaftliche Risiko hinsichtlich Erhaltung und Sanierung ist ohne schlüssiges Konzept für die Stadt nicht tragbar. Hier sollte eine Erhaltungssperre beziehungsweise eine entsprechende Planung erfolgen, um die Nachnutzung gemäß den Vorstellungen der Bürger zu gewährleisten.“

Nach Ansicht der Liberalen sollte eine Ausweisung als Mischgebiet mit dem Schwerpunkt Hotel und/oder Gesundheit erfolgen. Zum Einen fehlten der Stadt entsprechende Übernachtungszahlen, zum anderen sei die Belastung durch eine behutsame touristische Nutzung durchaus akzeptabel. Die Nähe zum „Alten Amtshaus“ würde bei entsprechender Kooperation zudem auch Synergieeffekte freisetzen, glaubt die FDP.

„Alternativ wäre auch eine Nutzung im gesundheitlichen Bereich, zum Beispiel für Therapiezentren oder Wellness, geeignet. Dies würde auch den Status als Luftkurort weiter unterstreichen. Hier gilt es, Konzepte zu erarbeiten und entsprechend umzusetzen“, regt Bahr an. Für das gesamte Viertel sei zügig ein Gesamtkonzept im Rahmen einer „Zukunftswerkstatt“ zu entwickeln, gegebenenfalls mit einem kompetenten Planungsbüro unter Einbindung der Bürger und der bisherigen Ergebnisse aus dem Entwicklungskonzept Wildeshausen 2030.

dr