Weiteres Geld für Krankenhaus-Erweiterung in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Der Rohbau des Bettenhauses am Johanneum. © dr

Wildeshausen – Das Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen erhält weitere vier Millionen Euro für den Neubau der Intensivstation sowie des OP-Bereiches.

Das teilte das Niedersächsische Gesundheitsministerium mit. Das Land hat insgesamt rund 800 Millionen Euro an Fördermitteln für Krankenhaus-Investitionen freigegeben. Bislang hatte das Johanneum schon 17,5 Millionen Euro erhalten.

Für die Modernisierung des Krankenhauses hat das Land insgesamt 29,5 Millionen Euro zugesagt. Zudem soll es nach Angaben der Stiftung Johanneum Geld im Fall von Baukostensteigerungen geben. Bislang wurde in einem ersten Schritt der Neubau des Bettenhauses gestartet. Der Rohbau steht bereits auf dem Gelände an der Deekenstraße.

„Der Krankenhausplanungsausschuss sendet ein klares Signal der Unterstützung an die Krankenhausträger“, sagte dazu Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi. „Darüber freue ich mich sehr, weil die großen Herausforderungen nur gemeinsam gestaltet werden können. Das gilt für die aktuellen Baukostensteigerungen, die Großprojekte der Zentralkliniken sowie für die Neu- und Umbaumaßnahmen innerhalb der bestehenden Krankenhäuser. Mit den heute bestätigten Summen leisten wir einen entscheidenden Beitrag, um die Herausforderungen im Sinne einer guten medizinischen Daseinsvorsorge für alle Bürgerinnen und Bürger zu meistern.“

Insgesamt investiert das Land Niedersachsen in diesem Jahr 232,67 Millionen Euro in 38 Baumaßnahmen in niedersächsischen Krankenhäusern. Davon werden rund 90 Millionen Euro für steigende Baupreise in 13 Projekten zur Verfügung gestellt. Mit einem Volumen von 142,67 Millionen Euro werden 19 Projekte nach Baufortschritt weiterfinanziert sowie 6 neue Baumaßnahmen begonnen.

Zudem hat der Planungsausschuss sein Einvernehmen erklärt, die Förderung der drei Zentralklinikprojekte in Georgsheil/Uthwerdum im Landkreis Aurich, im Landkreis Diepholz und im Landkreis Heidekreis in die Wege zu leiten und eine Förderung aus dem Strukturfonds II beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) zu beantragen.

Für diese 3 Strukturmaßnahmen stehen gegenwärtig 355 Mio. aus dem Strukturfonds II sowie 210 Mio. EUR aus dem Nachtragshaushalt, insgesamt also 565 Mio. EUR zur Verfügung.