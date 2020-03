Weiterer Toter im Atrium durch Corona

Erstes Opfer aus dem Landkreis Oldenburg

Tragisch: In Wildeshausen ist ein weiterer Bewohner des Atriums unter anderem an Corona gestorben.

Wildeshausen – Es gibt einen weiteren Todesfall in der Seniorenresidenz Atrium am Wall. Wie der Landkreis Oldenburg am Montagabend berichtete, ist am Montag ein 89-jähriger Bewohner gestorben, der zu den 23 Covid-19 positiv getesteten Bewohnern gehörte.