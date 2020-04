Weiterer Todesfall aus dem Atrium

Traurig: Ein weiterer Bewohner des Atrium am Wall starb an den Folgen einer Coronainfektion. Foto: dr

Wildeshausen – Ein weiterer Bewohner der Seniorenresidenz Atrium am Wall ist unter anderem unter dem Einfluss des Coronavirus gestorben.

Nach Informationen unserer Zeitung ist der Mann in der Nacht zu Freitag im Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen gestorben. Er litt unter schweren Vorerkrankungen der Lunge und gehörte zu den Personen, die als negativ getestete Bewohner aus Wildeshausen nach Bookholzberg evakuiert wurden. Auch dort war er negativ getestet worden, obwohl er Kontakt zu positiv getesteten Bewohnern und Mitarbeitern hatte.

Tests negativ, aber Antikörper im Blut

„Alle Tests waren negativ“, so eine Angehörige. „Am Ende hatte er aber Antikörper im Körper und die Krankheit hinter sich. Die Ärzte waren total überrascht, dass es das gibt. Einfach unberechenbar dieser Virus.“

Es ist derzeit unklar, ob der Wildeshauser als Coronaopfer gezählt wird, da er negativ getestet wurde. Allerdings dürfte der Virus seine Lunge weiter geschadet haben, und dass er zeitweise an Corona erkrankt war, ist unzweifelhaft.

Senior überstand die Aufregung gut

Die Angehörigen waren lange Zeit positiv überrascht, dass ihr Verwandter die Situation so gut überstanden hatte. Am 27. März waren alle Bewohner und Mitarbeiter des Atriums auf den Corona-Virus getestet worden. Die Ergebnisse waren verheerend gewesen (wir berichteten). Ein weiterer Test wenige Tage später fiel noch schlimmer aus. Von 26 getesteten Bewohnern wurden zwölf Corona-positiv getestet. Von 20 getesteten Mitarbeitern waren sieben Mitarbeiter positiv. 15 Bewohner wurden dann in das neue Gästehaus des Berufsförderungswerkes Weser-Ems (BfW) in Bookholzberg verlegt, wo wiederum zwei Bewohner positiv getestet wurden.

Offiziell zwei Todesfälle im Landkreis

Der Mann, der vergangene Woche starb, wurde von dort wegen anderer Erkrankungen ins Krankenhaus Johanneum gebracht, war aber ganz offensichtlich zeitweise auch positiv – ohne, dass es jemand bemerkte.

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Oldenburg beträgt Stand Freitag 225 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2. Von dieser Gesamtzahl gelten aktuell 196 Personen wieder genesen. Zehn Personen sind verstorben. Somit gibt es derzeit 19 bestätigte an Covid-19-Erkrankte – nicht zu verwechseln mit der Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie – im Landkreis Oldenburg. 144 Personen befinden sich zur Zeit in häuslicher Isolation /Quarantäne. In diesen 144 Personen sind die 19 an Covid-19 Erkrankten eingerechnet.

Bei den aktuell 19 Erkrankten handelt es sich um Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee (2), Großenkneten (10) und Hatten (4), Wardenburg (1) und der Stadt Wildeshausen (2). In den Gemeinden Dötlingen und Hude sowie der Samtgemeinde Harpstedt gibt es derzeit keine Erkrankten. 196 Genesene verteilen sich auf Dötlingen (5), Ganderkesee (26), Großenkneten (5), Harpstedt (4), Hatten (11), Hude (21), Wardenburg (30) und Wildeshausen (94).