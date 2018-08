Ladestation für Autos am Kreishaus in Wildeshausen errichtet

Ein weiterer Schritt in Richtung E-Mobilität

+ © Franitza Strom tanken am Kreishaus in Wildeshausen: Tönjes Itgen (EWE), Christian Wolf (Erster Kreisrat), Ludger Krone (Hochbauamt), Andreas Wennmann (EWE) und Manuela Schöne (Klimaschutzmanagerin des Landkreises, von links). © Franitza

Wildeshausen/Landkreis - Wer ein elektrisch betriebenes Auto fährt, der schützt die Umwelt und liegt voll im Trend. Insbesondere die Reichweite und die eher geringe Zahl an „Tankstellen“ lassen aber so manchen Interessierten vor der Anschaffung eines E-Mobils zurückschrecken. Der Landkreis Oldenburg unterstützt die Fahrer von Elektroautos mit einem neuen Service: Am Mittwoch hat der Erste Kreisrat Christian Wolf eine Ladesäule am Kreishaus in Wildeshausen freigegeben.