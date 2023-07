Weinhändlerin bestraft, weil Ehemann Rechnungen nicht bezahlt hat

Von: Dierk Rohdenburg

Wegen Betrugs wurde eine Harpstedter Weinhändlerin verurteilt. © dpa

Wildeshausen/Harpstedt – Wegen Betrugs in besonders schwerem Fall ist eine 76-jährige Frau aus der Samtgemeinde Harpstedt vom Amtsgericht Wildeshausen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt, sowie der Zahlung von 2.084 Euro verurteilt worden.

Die Weinhändlerin soll in der Zeit vom 10. Dezember 2016 bis zum 20. März 2017 in zehn Fällen Rechnungen eines Weingutes in der Gesamthöhe von 2 084 Euro nicht bezahlt und das Geld der Kunden privat verwendet haben. Das stufte die Staatsanwaltschaft als gewerbsmäßigen Betrug ein.

Auf der Anklagebank saß die Frau, weil sie als Inhaberin der Verkaufsvertretung für Weingüter ins Firmenregister eingetragen ist. Sie beteuerte jedoch, nie Waren bestellt und abgerechnet zu haben. „Das hat mein Mann gemacht“, sagte sie. Sie habe auch lange Zeit nichts von finanziellen Schwierigkeiten gewusst. Ihr Mann habe versucht, die offenen Zahlungen im Nachhinein zu begleichen. Aber sie wisse darüber nichts Genaues.

„Ich habe das Gefühl, Sie sind gebrieft worden, zu sagen, dass alles Ihr Mann gemacht hat“, vermutete die Richterin zunächst, weil die Frau eigentlich bei allen Anklagepunkten und Geschäftsfeldern ahnungslos war. Sowohl auf dem Beschuldigtenanhörungsbogen als auch unter einer Vermögensauskunft beim Gerichtsvollzieher fanden sich zwar Unterschriften, sie waren aber nach Aussage der Frau nicht von ihr.

Ehemann hat für seine Frau unterschrieben

Wie sich kurz darauf herausstellte, hatte der 62-jährige Ehemann für seine Frau unterschrieben und die Geschäftspost geöffnet. Er habe nicht gewusst, dass er das nicht tun dürfe, erklärte er. Auch der Gerichtsvollzieher habe ihn nicht darauf hingewiesen. „Ja, es wurde nicht mehr bezahlt“, bestätigte der Mann, dass die Rechnungen offengeblieben waren. Die Geschäfte seien schlecht gelaufen. Er selbst sei vor einigen Jahren als Teilzeitangestellter in den Betrieb eingestiegen, um von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen. Seitdem sei seine Frau Inhaberin.

„Sie hätten Ihren Mann kontrollieren müssen“, warf der Staatsanwalt der Frau vor. Er kündigte an, wegen des Fehlverhaltens des Mannes ein weiteres Ermittlungsverfahren einzuleiten, und beantragte für die Harpstedterin eine Freiheitsstrafe von elf Monaten, drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

„In der Ehe zu vertrauen ist gut, in der beruflichen Partnerschaft aber erst recht“, erklärte die Richterin. Da sie sich überzeugt zeigte, dass die Frau ahnungslos straffällig geworden war und durch die Anklage genug aufgerüttelt wurde, setzte sie die Strafe für zwei Jahre zur Bewährung aus und verzichtete auf eine weitere Geldauflage. Die Kosten des Verfahrens muss die Harpstedterin ohnehin zahlen.