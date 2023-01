Weinglas-Lampenschirm für Gilde-Fans zum Selberbasteln

Von: Dierk Rohdenburg

Ungewöhnliche Idee: Uwe Dölemeyer hat einen Gilde-Lampenschirm für Weingläser hergestellt. © Dölemeyer

Das Wildeshauser Gildefest kommt bestimmt. Um die Wartezeit zu verkürzen, können sich Fans jetzt schon mal einen Lampenschirm für das Weinglas basteln.

Wildeshausen – Die Auswahl an wichtigen oder schmückenden Utensilien rund um das Gildefest ist in der Kreisstadt Wildeshausen schon jetzt groß. Uwe Dölemeyer, Mitglied des Gildeclubs „Die Amtsbrüder“ und Schwarzrock, hat das Angebot nun um eine Kleinigkeit erweitert, die seiner Meinung nach schon jetzt in der dunklen Jahreszeit gut zur Geltung kommen kann: Einen Weinglas-Lampenschirm zum Selberbasteln, der auch im Internet heruntergeladen und ausgedruckt werden kann.

„Nachdem die Zeit der Adventskerzen zu Ende ist und die Nachwirkungen von Silvester abgeschüttelt wurden“, schreibt der 64-Jährige an seine Amtsbrüder, den Oberst der Gilde sowie den General und den Schatzmeister, „sollten wir uns wieder den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden: Am 18. Februar ist Generalversammlung, und wenn alle zustimmen, ward Pingsten fiert.“

Den Weg zur Heimat erhellen

Lange Zeit sei es so gewesen, dass Kerzen nicht nur als reines Beleuchtungsmittel eingesetzt wurden, sondern auch kulturellen und spirituellen Zwecken dienten, schreibt Dölemeyer. Sie sollten zudem den Weg zurück zur Heimat erhellen, „was für Pfingstdienstag und an den anderen Tagen sinnvoll erscheint“.

Dölemeyer hatte ähnliche Lampenschirme in Lübeck entdeckt. „Allerdings mit Fischen darauf“, berichtet er. Das fand er für Wildeshausen unpassend und entwarf ein Exemplar, das ein Mitglied des Regiments zeigt, wie er es zusammen mit Gerrit Finke auch als Holzfigur hat herstellen lassen. Allerdings betont Dölemeyer mit einem Schmunzeln, dass man den Lampenschirm nur für Weingläser verwenden soll. „Die Biergläser benötigen wir schließlich für die Generalversammlung und das Gildefest“, sagt er.

Wer sich einen Lampenschirm basteln möchte, findet die Anleitung und den Vordruck auf der Internetseite des Gildeclubs www.amtsbrueder.de.