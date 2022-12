Weihnachtsgeschäft belebt Einzelhandel in Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Wochenmarkt und Weihnachtsbaum: In der Innenstadt ist zurzeit viel los. Das Weihnachtsgeschäft läuft in vielen Geschäften auf dem Niveau von 2019 oder sogar darüber. © bor

Zufriedene Laden-Inhaber in der Innenstadt: Das Weihnachtsgeschäft belebt den Einzelhandel in Wildeshausen. Heute wird wohl noch einiges los sein.

Wildeshausen – Es ist das erste „richtige“ Weihnachtsgeschäft ohne Corona-Einschränkungen für den Einzelhandel seit drei Jahren – und in Wildeshausen läuft es offenbar ganz gut, wie verschiedene Ladeninhaber gegenüber unserer Zeitung erklärten. „Heute wird der Haupttag“, schätzt Johannes Lenzschau vom Kaufhaus „Schnittker am Markt“.

„Es läuft sogar besser als 2019“, freut sich der Kaufmann über den bisherigen Verlauf. Und das trotz eines schwierigen Starts in die letzte Woche vorm Fest, weil am Montag schwierige Witterungsbedingungen herrschten. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Lenzschau. So sei beispielsweise am Dienstag richtig viel los gewesen.

Erfahrungsgemäß würden am Tag vor Weihnachten noch viele Kunden kommen. Zum Beispiel um Geschenke abzuholen, die zu groß seien, um sie lange Zeit zu Hause zu „verstecken“, so der Schnittker-Chef. Allerdings hat Lenzschau auch beobachtet, dass sich einige Trends der Corona-Zeit fortsetzen. So gebe es insgesamt weniger Frequenz in der Stadt. Aber die Kunden kauften gezielt. „Und auch hochwertige Waren“, berichtet der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins in Wildeshausen.

Viele Kunden kommen am letzten Tag vor Weihnachten

Damit könnte sich die Kreisstadt von einem bundesweiten Trend absetzen. Laut einer aktuellen Umfrage des Handelsverbands Deutschland unter 400 Handelsunternehmen aller Branchen, Standorte und Größenklassen ist nur ein Viertel zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. „Das Weihnachtsgeschäft lief in diesem Jahr bislang nicht so gut wie von vielen Händlern erhofft und Höhepunkte blieben aus. Mit der anhaltenden Pandemie und den Auswirkungen der Energiekrise sind die Rahmenbedingungen extrem schwierig“, so der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Stefan Genth in einer Pressemitteilung. Dennoch setzten viele Händler ihre Hoffnung auf die letzten Tage vorm Fest. Außerdem sei die Woche zwischen den Jahren von großer Bedeutung für den Einzelhandel.

Zurück nach Wildeshausen. Gegenüber von „Schnittker“ verkauft Nasmi Alkanat Herrenmode bei „Baute“. „Wir sind nicht unzufrieden“, sagt er zum Weihnachtsgeschäft. Das gelte allerdings für das ganze Jahr 2022. Die Fachgeschäfte würden stark von ihren Stammkunden leben, meint er.

Bei „bökers am Markt“ wird ebenfalls fleißig eingepackt. „Gefühlt ist es wie vor Corona“, sagt die Buchhändlerin Lene Hjortskov. Man sei ziemlich zufrieden. Ihr Kollege Jens Fröhlke ergänzt, dass sich die Taktung seit Beginn der Pandemie etwas verschoben habe. „Sonst sind die Leute am ersten Adventswochenende nach Bremen gefahren, am zweiten nach Oldenburg und am dritten in die Wildeshauser Innenstadt“, sagt auch Hjortskov. Das sei in der Tat mittlerweile anders.

Für Peter Gebhardt von der Gilde-Buchhandlung ist das Weihnachtsgeschäft bisher „in Ordnung“. Am Dienstagvormittag sei beispielsweise viel los gewesen, am Nachmittag eher weniger. Er erwartet an den letzten Tagen vorm Fest noch einen regen Kunden-Andrang. An Weihnachten selbst kämen dann aber wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Käufer in das Geschäft an der Westerstraße vermutet er.