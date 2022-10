Wegen Cannabis vorm Amtsgericht: Richterin sieht Liberalisierung kritisch

Von: Ove Bornholt

Der Fall wurde im Amtsgericht in Wildeshausen verhandelt. © Archiv: Bor

Gehören Gerichtsverfahren wegen Cannabis-Besitz bald der Vergangenheit an? Vor dem Amtsgericht Wildeshausen musste sich jetzt ein 22-Jähriger verantworten.

Wildeshausen – Zurzeit kursiert auf Bundesebene der Vorschlag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, wonach der Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis ab dem Alter von 18 Jahren grundsätzlich straffrei sein sollen. Damit hätten sich Fälle wie der, der am Mittwoch vorm Amtsgericht Wildeshausen verhandelt wurde, erledigt.

Ein 22-Jähriger war wegen des Besitzes und einmaligen Handels mit Marihuana angeklagt. Das Dealen bestritt er und die Kammer ließ den Vorwurf dann auch fallen. Den Besitz räumte der junge Wildeshauser unumwunden ein – die Polizei hatte die Drogen auch bei ihm sichergestellt. Letztendlich stellte das Gericht das Verfahren gegen die Auflage, dreimal eine Drogenberatungsstelle aufzusuchen, ein. Außerdem muss er eine Geldauflage in Höhe von 300 Euro an den Verein „Brücke“ in Wildeshausen bezahlen. Dieser betreut straffällig gewordene Jugendliche.

Es ging um eine Menge von insgesamt 3,3 Gramm Marihuana, die die Polizei sichergestellt hatte. „Leider wird man in Deutschland stigmatisiert, wenn man Cannabis konsumiert“, meinte der Angeklagte. Er habe vier Jahre lang täglich Joints geraucht und dabei „leider“ ein bis zwei Gramm pro Tag verbraucht. „Wenn man nichts konsumiert, denkt man immer an irgendetwas. Wenn man konsumiert, denkt man an nichts“, erklärte der 22-Jährige, warum er mit Marihuana angefangen hatte. Er wollte familiäre Schwierigkeiten wie Probleme mit seinem Vater vergessen.

Vier Jahre lang täglich Marihuana konsumiert

Der Angeklagte war abhängig. Ohne Cannabis habe er nicht mehr schlafen können, sagte er. Den Stoff beschaffte er sich eigenen Angaben zufolge am Bremer Hauptbahnhof. Die Sucht finanzierte er mit seinem Einkommen als Auszubildender und durch weitere Arbeit. Die ganze Zeit über und noch jetzt wohnt er bei seiner Mutter. Dann erwischte ihn die Polizei in Lohne mit Drogen. Später folgte eine Hausdurchsuchung – offenbar ein heilsamer Schock. „Ich habe gemerkt, dass es so nicht mehr weiter geht.“ Der 22-Jährige berichtete von guten Gesprächen mit den Beamten, die ihm ins Gewissen geredet hätten.

Inzwischen habe er den regelmäßigen Konsum eingestellt, so der Angeklagte. Seit etwa drei Monaten fahre er aber noch einmal pro Monat in die Niederlande, um dort Cannabis zu sich zu nehmen. Über eine Therapie habe er zwar schon mal nachgedacht, aber er wolle seine Sucht selbst in den Griff bekommen. Sein Ziel sei es, nun auch die Fahrten nach Holland einzustellen und dann gar nichts mehr zu konsumieren. Der junge Mann arbeitet nach seiner Ausbildung im Handwerk nun als Bürokraft und will zur Bundeswehr. Die habe ihn aber bisher nicht nehmen wollen, weil das Strafverfahren noch lief.

„Ich will niemanden an der Waffe haben, der unter dem Einfluss von Marihuana steht“, machte die Richterin klar, dass mit dem Drogenkonsum nun endgültig Schluss sein muss. Überhaupt zeigte sie wenig Begeisterung für eine Liberalisierung. „Auch Marihuana ist eine Droge. Und es gibt einen Grund dafür, dass es illegal ist. Wir sehen jeden Tag, dass Leute mit Marihuana angefangen haben und dann umgestiegen sind. Der Konsum ist kein Kavaliersdelikt.“ Die Staatsanwältin sah das ähnlich und verwies auf Fälle von Schizophrenie und einen jungen Mann, der sich nach langer Sucht auf dem geistigen Stand eines Kindes befinde. So ganz einsichtig zeigte sich der Angeklagte nicht. „Alkohol finde ich schlimmer“, meinte er.

Die Jugendgerichtshilfe hatte im Vorfeld der Verhandlung kaum Kontakt zu dem jungen Mann. Vor Gericht meinte die Vertreterin, der Wildeshauser mache einen sehr guten Eindruck. „Man kann Sie bei der Bundeswehr nicht brauchen, wenn Sie betäubt sind“, schloss sie sich der Mahnung der Richterin an.