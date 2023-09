Weg am Wildeshauser Gymnasium soll offen bleiben

Von: Dierk Rohdenburg

Bleibt jederzeit geöffnet: der Weg von den Wohngebieten über das Gymnasiumsgelände. © dr

Der Fußweg entlang am Wildeshauser Gymnasium soll bis auf Weiteres frei zugänglich bleiben.

Wildeshausen – Kontroverse Diskussion über einen Fußweg mit abschließbarem Tor entlang der Sporthalle des Wildeshauser Gymnasiums: Der Landkreis Oldenburg als Schulträger beklagt im Bereich des neuen Multifunktionsplatzes Vandalismusschäden und Müll. Die Anwohner regen sich über Lärm in der Nacht auf, und die Politik im Stadtentwicklungsausschuss verteidigt mit Nachdruck das zeitlich unbegrenzte Überwegungsrecht vom Wohngebiet am Dulshorn in Richtung Humboldtstraße.

Einstimmig lehnte der Ausschuss den Vorschlag der Stadtverwaltung ab, das Eingangstor in der Zeit von 20 bis 7 Uhr zu schließen. Mehrfach wurde betont, dass es sich dabei um eine unverhältnismäßige Einschränkung der Bürgerrechte handelt. Das vorerst letzte Wort in der Sache hat der Verwaltungsausschuss am 14. September.

Anwohner ärgern sich über Lärmbelästigung

Wie berichtet, hoffen Landkreis und Gymnasium, durch das Schließen der Eingangstore die missbräuchliche Nutzung des Schulgrundstückes einzudämmen. „Die Anwohner beklagen wiederholte Feiern, es gibt Vandalismusschäden an Spielgeräten sowie dem Sonnenschutz“, erklärte Maik Ehlers vom Hochbauamt des Landkreises. Regelmäßig würden Fenster eingeworfen. Als die Mensa gebaut worden sei, habe man den Weg schließen müssen. Das habe damals zu deutlich weniger Vandalismus geführt.

Ehlers führte aus, dass der Umweg zur Innenstadt bei einer nächtlichen Schließung lediglich 100 Meter betrage. Zur Pestruper Straße sei er auch nur 250 Meter länger.

Kolloge: Jugendliche sollen dort spielen können

Überzeugen konnte er die Ausschussmitglieder damit nicht. Klaus Schultze (Grüne/Linke) hielt die Schließung des Tores für nicht zielführend. Wenn Täter vor der Polizei flüchten würden, hätten sie viele Möglichkeiten, sich abzusetzen. Auch Rainer Kolloge (UWG) fand: „Die Schließung des Tores ist nicht verhältnismäßig.“ Er halte es für wichtig, dass die Jugendlichen dort spielen könnten. Er habe mit einigen von ihnen gesprochen und die wären sogar mit einer Kameraüberwachung einverstanden gewesen. Zudem könne man den Bereich besser ausleuchten.

Ulrich Kramer (CDU) ist Anwohner und sprach von einem wichtigen Weg für die nicht motorisierten Bürger. Er riet dazu, den Streetworker der Stadt einzuschalten, der das Gespräch mit den Jugendlichen suchen solle. Günter Lübke (Pro Wildeshausen) sprach von einem „weitreichenden Einschnitt, wenn man ein Jahrzehnte verbrieftes Überwegungsrecht einschränkt“. Zunächst müsse man alle anderen Maßnahmen ausschöpfen, die Belastung der Anwohner zu verringern. Marc Depken (FDP) sah das ähnlich. Vielleicht helfe es, Schilder mit der Nutzungsverordnung aufzustellen, regte er an. Diese gebe es bereits, entgegnete Kolloge. Sie seien aber an versteckten Stellen aufgehängt und beklebt, sodass sie „praktisch unsichtbar“ seien.