Wechsel an der Kreishausspitze

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Wechsel an der Kreisspitze: Christian Wolf (r.) gibt sein Amt als Erster Kreisrat ab, Jürgen Ohlhoff soll es ab 2023 übernehmen. © Archiv

Wildeshausen – Die Verwaltungsspitze im Landkreis Oldenburg wird neu geordnet, und die Weichen dafür sollen am Dienstag, 6. September, im Rahmen eines Kreisausschusses sowie des Kreistages gestellt werden.

Weil der bisherige Erste Kreisrat Christian Wolf zum 1. Januar 2023 in Pension geht, schlägt Landrat Christian Pundt vor, den Leitenden Kreisverwaltungsdirektor Jürgen Ohlhoff zum Ersten Kreisrat zu wählen.

Ohlhoff leitet seit dem 1. November 2019 das Dezernat Soziales. Die Kreisverwaltung schlägt vor, von einer öffentlichen Ausschreibung der Stelle abzusehen, die eine achtjährige Tätigkeit vorsieht. Des Weiteren schlägt Pundt vor, mit Verzicht auf Ausschreibung Kreisverwaltungsoberrätin Nicole Oberstedt, bislang Leiterin des Rechtsamtes, als Leiterin des Dezernates III „Ordnung und Recht“ und somit Nachfolgerin von Wolf einzusetzen. Das Dezernat I soll weiter von Eva-Maria Langfermann geleitet werden, das Dezernat II „Innere Verwaltung und Schulen“ leitet Pundt selbst. „Mit dieser personellen Neuausrichtung wird eine Geschlechterparität auf der Leitungsebene realisiert“, heißt es von der Kreisverwaltung. Die Prozesse sollen zudem fachlich begleitet und regelmäßig überprüft werden.

Druck auf die Kreisverwaltung durch Krisen

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die vergangenen Jahre und auch die aktuelle Situation gezeigt haben, dass der Druck durch Krisen und Anforderungen auch am Landkreis nicht vorübergegangen ist. Zu nennen seien die Flüchtlingssituation 2015/16, die jährlichen Aufgaben aus der auftretenden Geflügelpest, die aktuelle Situation rund um den Krieg in der Ukraine und die im dritten Jahr andauernde Corona-Pandemie. Weiterhin sind unter anderem die Themen Klimawandel, eine ganzheitliche Mobilität im ländlichen Raum, die Entwicklung auf die Wirtschaft und damit auch auf die Finanzen des Landkreises, die demografische Entwicklung (auch bei den Arbeitskräften in der Verwaltung) und die Digitalisierung in der Verwaltung von hoher Wichtigkeit.

Verlässliche Leitungsebene erforderlich

Pundt, der bald ein Jahr im Amt ist, ist es nach eigenen Angaben wichtig, die „internen Optimierungsmöglichkeiten und Entwicklungen“ in den Fokus zu rücken, um „Problemlagen“ im Bezug auf die Führungsebene im Kreishaus zu vermeiden. „Gerade durch die aktuellen aufgezeigten Herausforderungen ist es aus Sicht des Landrates absolut notwendig, eine verlässliche und etablierte Leitungsebene an seiner Seite zu wissen“, heißt es. Eine gewisse Kontinuität sei gerade für die nächsten Schlüsseljahre unbedingt notwendig, heißt es in der Vorlage für den Kreistag.