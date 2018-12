Auto kollidiert mit Waschhalle: 64-Jähriger wenig später gestorben

Medizinischer Notfall

+ © Bornholt Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr. © Bornholt

Wildeshausen - Ein VW-Kleinwagen ist am Freitag gegen 14.25 Uhr mit der Halle von „Autopflege Tamar“ am Westring in Wildeshausen kollidiert. Grund war ein medizinischer Notfall des 64-jährigen Fahrers.