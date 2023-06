Warn-App: Gewitterfront zieht über den Landkreis Oldenburg - extremer Starkregen möglich

Von: Dierk Rohdenburg

Da kommt was auf den Landkreis Oldenburg zu. © Wetterdienst

Wildeshausen – Es gibt eine Unwetterwarnung für die Stadt Wildeshausen und den Landkreis Oldenburg. Für den Donnerstagabend wird eine Gewitterfront mit Starkregen erwartet.

Auf der Warn-App wird mit Bezug auf den Deutschen Wetterdienst mitgeteilt, dass es zwischen 18 Uhr und Donnerstags um 4 Uhr Niederschlagsmengen zwischen 30 und 60 Liter auf den Quadratmeter geben kann.

Regional sei extremer Starkregen bis 150 Liter auf den Quadratmeter möglich. Dafür würden gesonderte Anschlusswarnungen erfolgen.

„Unter anderem sind Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich. Denkbar seien auch Erdrutsche. „Schließen Sie alle Fenster und Türen!“, heißt es. „Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien.“

Feuerwehr Wildeshausen beobachtet die Lage

Die Wildeshauser Feuerwehr plant derzeit keine besondere Einsatzbereitschaft. „Wenn es piept, fahren wir los“, so Pressesprecher Daniel Engels. Er hält es aber für sinnvoll, dass die Bevölkerung durch Apps und Rundfunkdurchsagen vor möglichen Unwettern gewarnt wird.

Auch Wildeshausens Ortsbrandmeister Lutz Ertelt ist entspannt. Es könne ja sein, dass die Gewitterfront einfach so vorbeizieht, erklärte er. „Für den Notfall haben wir ohnehin unsere Pläne fertig. Wir müssen da nichts mehr groß organisieren“, betonte er. Ein Zugführer sei im Ernstfall mit dem Kommandowagen unterwegs und kläre vor Ort, was an Hilfe benötigt wird.

Acht Einsätze in der Nacht zu Mittwoch

In der Nacht zu Mittwoch hatte die Wildeshauser Feuerwehr acht Einsätze wegen Starkregens. Die Pumpe nutzten die Ehrenamtlichen jedoch nur beim „Grünen Warenhaus“ an der Ahlhorner Straße und einer Spielothek am Westring.

Im Landkreis Oldenburg verzeichnete Feuerwehrpressesprecher rund 50 Einsätze. „Wir möchten möchten die Bevölkerung dazu aufrufen, bei solchen Unwetterereignissen besonders vorsichtig zu sein und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen. Für den Fall von Notfällen steht die Notrufnummer der Leitstelle Oldenburg rund um die Uhr zur Verfügung.“