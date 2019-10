Bodo Bode in seinem Eckbüro, das er bald räumt. Foto: bor

Wildeshausen – Mit Bodo Bode (65) hört ein Urgestein der Kreisverwaltung in Wildeshausen auf. Im Interview verrät der Sozialdezernent, wie er die Flüchtlingskrise 2015 wahrgenommen hat, ob er seine berufliche Tätigkeit vermissen wird und wie er in der Kreisverwaltung gelandet ist.

Herr Bode, ich kann mich noch gut erinnern, wie Sie im Oktober 2015 im Sozialausschuss in Großenkneten waren, als es um die mögliche Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Gelände des Metropolparks Ahlhorn ging. Einige Politiker waren damit nicht einverstanden und fragten, was sie dagegen tun könnten. Ihre, man muss schon sagen, staubtrockene Antwortet lautete „Gar nichts“. Können Sie sich noch an die Szene erinnern?

(Bode schmunzelt, Anm. d. Red.) Jaja, ich war da im Ausschuss. Die Unterbringung dort war ja unsere Aufgabe. Das machten wir eigentlich immer zusammen mit unseren kreisangehörigen Kommunen. Aber irgendwo mussten wir die Leute ja unterbringen, und da waren dann auch Entscheidungen gefragt, die nicht allen gefielen.

Fiel es Ihnen leicht, diese Entscheidungen zu treffen?

Das ist uns allen schwer gefallen, aber trotz allem mussten wir es tun. Die Flüchtlinge sind ja permanent gekommen. Ich habe im Spätsommer/Herbst 2015 gesagt: Es werden so viele, wir brauchen dringend Sammelunterkünfte. Und wir haben die Infrastruktur hier in Wildeshausen, die Widukind-Halle der BBS sowie die Turnhallen der Hunteschule und des Gymnasiums – da müssen wir Unterkünfte draus machen, sonst entgleitet uns das. Es waren wenige Alternativen da. Wir waren gezwungen, etwas zu machen.

War die Flüchtlingskrise die größte Herausforderung Ihrer Dienstzeit?

Ja. Ich hatte viele Herausforderungen, aber das waren Verhältnisse wie 1945. Da hat man nicht groß gefragt: Dürfen wir das? Steht Geld zur Verfügung? Wie sind die gesetzlichen Grundlagen? Wir haben einfach gemacht. Und alle haben mitgezogen, Gottsei Dank – alle Organisationen, die kreisangehörigen Gemeinden, die Politik. Die hat gesagt: Wir vertrauen euch. Und dann haben wir immer gemacht und gemacht.

Die Bewältigung der Krise war ja etwas anderes als das normale Geschäft in der Verwaltung. War das ein großer Unterschied?

Ja, das ist so. Aber ich war ja auch zwei Jahre Soldat, habe Stabsarbeit gelernt. Und ich war von 1994 bis 2003 Leiter der Organisationsabteilung, da haben wir im Hause auch ganz viel rumgemuddelt. Ich kannte es, dass man eine Aufgabenstellung hat, und dann muss die umgesetzt werden. Das muss einem auch ein bisschen liegen, und man muss ein bisschen Mut haben. Wer ängstlich ist, kriegt so eine Krise nicht gemeistert. Aber wir waren hier ja ein gutes Team im Hause.

Aber alles richtig gemacht haben Sie bestimmt nicht!

Nein, da sind natürlich auch Fehler passiert. Wenn man mehr Zeit gehabt hätte, hätte man manche Sachen auch anders gemacht. Aber es musste einfach gemacht werden. Ich war ja zum Beispiel in Ganderkesee und Hude wegen Unterkünften für Flüchtlinge in Bürgerversammlungen. Da ist uns nicht nur Zustimmung entgegengeflogen. Aber es half nichts, da musste ich für den Landkreis hin, unser Vorgehen erläutern und um Zustimmung werben. Das war nicht immer lustig. Da fielen auch Kommentare, wo ich gedacht habe: Meckern ist einfach, Tun ist schwer. Das war eine echte Herausforderung, die man sich nicht wünscht, aber wenn ich im Nachhinein zurückblicke und denke, wie wir das geschafft haben, bin ich auch ein wenig stolz auf das, was wir geschafft haben.

Die Verwaltung der Flüchtlingskrise im Landkreis war zunächst erstaunlich unorganisiert.

Ja, aber es ging gut. Wir haben einen Aufruf gemacht, und es haben sich viele aus der Verwaltung gemeldet.

Werden Sie das vermissen, diese Kollegialität?

Die Kollegen haben immer gefragt: Na, wie ist es denn? Und ich habe immer gesagt: Alles gut. Aber in den letzten Tagen, wo man alles aufräumt, stellt sich schon Wehmut ein. Wenn der Monat rum ist, bin ich 38 Jahre und zehn Monate hier gewesen. Meine ganze Dienstzeit beträgt 45 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit, aber ich habe im Ruhestand neue Aufgaben übernommen, werde mich da einbringen.

Sie haben 2001 für das Landratsamt kandidiert. Ein Wahlaufkleber hängt noch in der Ecke Ihres Büros. Sie traten als unabhängiger Einzelkandidat an, ohne echte Chance zu gewinnen, oder?

Ich hatte nicht die Erwartung, eine Chance zu haben. Ich wollte einfach dabei sein und Themen setzen (schiebt die Brille auf die Stirn und blättert in seinem Wahlprogramm von damals, Anm. d. Red.). Themen wie die Verselbstständigung der Kreismusikschule oder Abgabe des Kreisaltenheims an die Privatwirtschaft, weil es unglaubwürdig war, dass wir als Kontrollbehörde am Wettbewerb teilnahmen.

Sie mussten sich nach der Wahl mit Ihrem ehemaligen Kontrahenten Frank Eger als Landrat und Chef arrangieren. Wie standen Sie zueinander?

Frank Eger und ich hatten ein ganz schwieriges Verhältnis – bis zum Schluss. Er hat sich lange gegen mich als Sozialamtschef gesperrt. Ich habe mich dann verpflichtet, es erfolgsabhängig zu machen. Nach anderthalb Jahren wollten wir sehen, wie es läuft. Es hat dann geklappt.

Wenn Sie zurückblicken: Haben Sie die Entscheidung für die Verwaltung mal bereut?

Nee, mir hat es immer Spaß gemacht. Ich habe ein erfülltes Berufsleben gehabt. Und wenn mir jemand 1981 gesagt hätte, dass ich als Sozialdezernent in Pension gehe, hätte ich gesagt: Du hast wohl zu viel getrunken.

Wie geht es für Sie weiter?

Jetzt ist Zeit für mich. Die ist etwas zu kurz gekommen. Ich bin kulturinteressiert, lese viel. Außerdem bin ich jetzt im Vorstand der Freiwilligenagentur. Bald geht es los damit, Förderanträge für kommendes Jahr zu stellen. Und ich bin Ende September zum stellvertrtetenden Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe Delmenhorst/Landkreis Oldenburg gewählt worden. Da kann ich mein Wissen und meine Beziehungen auf kommunaler Ebene, zum Ministerium und zum Landesamt in Hildesheim einbringen. Es ist zwar Spaß, da steckt aber auch viel Arbeit dahinter.