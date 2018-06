Wann wird die A 1 sechsspurig?

Wildeshauser schreibt Brief an Niedersachsens Ministerpräsidenten

+ © dr Der Unfall auf der A 1 war einer von mehreren in den vergangenen Wochen. © dr

Wildeshausen - Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn 1 mit einem Güllelastzug und einem Auto am Donnerstag hat Michael Haake aus Wildeshausen einen Brief an Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil geschrieben, in dem er die Situation in der Region schildert und den Ausbau der Autobahn fordert.