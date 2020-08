Walnussbaum nicht mehr zu retten

Stadt im Gespräch mit verantwortlicher Baufirma

+ © bor Schwer beschädigt: Die Wurzeln des Baums liegen infolge der Bauarbeiten frei. © bor

Wildeshausen – Bei Bauarbeiten am Reepmoorsweg in Wildeshausen ist das Wurzelwerk eines Walnussbaums so stark beschädigt worden, dass dieser nicht mehr zu retten ist. Der Baum steht an der Grundstücksgrenze zur Straße hin. Die gesamte dahinterliegende Fläche ist bis auf das kleine Stück Erde um den Stamm bereits für den Bau eines Gebäudes vorbereitet worden. Die Wurzeln hängen jetzt teilweise abgehackt in der Luft.