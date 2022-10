Wallschul-Hort wieder in Betrieb, aber Kita-Warteliste wird länger

Von: Ove Bornholt

Kann nach mehr als einem Jahr wieder öffnen: Der Hort an der Wallschule in Wildeshausen. © bor

Zwar wächst die Warteliste für Kita- und Krippenplätze in Wildeshausen. Aber der der Wallschul-Hort geht wieder in Betrieb.

Wildeshausen – Seit Jahren gibt es zu wenig Plätze für Kinder in den Krippen und Kitas der Stadt Wildeshausen. Dieser Trend scheint sich eher noch zu verschärfen, zumindest ist die Warteliste im Vergleich zum August etwas länger geworden, wie aus der Vorlage für die Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstag, 3. November, ab 18.15 Uhr im Stadthaus hervorgeht.

Aber es gibt auch gute Nachrichten für die Eltern: Der Hort an der Wallschule in Wildeshausen kann nach etwas mehr als einem Jahr kommende Woche wieder öffnen. Wie die Stadtverwaltung berichtet, ist die neue Leitung wider Erwarten zum 1. Oktober eingestellt worden. Da einige Kinder abgemeldet wurden, seien fünf der insgesamt 20 Plätze neu zu vergeben. Anfang des Jahres hatte es bereits eine neue Leitung gegeben, doch die Person hatte schnell wieder gekündigt.

Kaum Hoffnung auf Hort-Öffnung an der St.-Peter-Schule

Der Johanniter-Kinderhort an der Holbeinschule ist derweil ausgelastet. Ein Bedarf für die Inbetriebnahme einer zweiten Gruppe mit bis zu 20 Plätzen besteht aus Verwaltungssicht derzeit nicht.

An der St.-Peter-Schule sieht es nicht so gut aus. Die Gruppenstellen für den Kinderhort wurden erneut ausgeschrieben. „Gegenwärtig geht die Verwaltung davon aus, dass die Besetzung nicht gewährleistet werden kann“, heißt es aus dem Stadthaus mit Blick auf die angespannte Personalsituation im Erzieher-Bereich. Darunter leidet längst nicht nur Wildeshausen. Auch andere Kommunen haben große Schwierigkeiten, genug Mitarbeiter für die Betreuung vorzuhalten.

Im Kindergartenbereich stehen nach aktuellstem Stand (12. September) 67 Wildeshauser Mädchen und Jungen auf der Warteliste. Im Krippenbereich sind es 43. Problematisch ist dabei, dass einige Eltern nur eine Wunsch-Einrichtung für ihren Nachwuchs angegeben haben. Rechnerisch stünden in anderen Kitas aber noch Betreuungsangebote zur Verfügung. So erklärt sich, dass die Statistik 19 freie Plätze für Kinder über drei Jahren und acht für jüngere Mädchen und Jungen ausweist. Das rechnerische Defizit beträgt also nur noch 48 beziehungsweise 35 Plätze.

„Im Hinblick auf den weiter steigenden Platzbedarf sollten im Zuge der Haushaltsberatungen die finanziellen Voraussetzungen für die Schaffung weiterer Betreuungsplätze geschaffen werden“, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Wie berichtet, soll nach einem Beschluss des Verwaltungsausschusses von September möglichst zum Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024 ein Waldkindergarten mit einer Gruppe für 15 Kinder den Betrieb aufnehmen. Die Finanzierung müsste über den Haushaltsplan für das kommende Jahr erfolgen.

Natürlich versucht die Stadtverwaltung, vorausschauend zu planen, und behält die Geburtenzahlen im Blick. Diese Methodik stößt jedoch in der aktuellen Situation an ihre Grenzen. Eine Auswertung mit dem Stichtag 1. Oktober habe ergeben, dass die Anzahl der Kinder im Vergleich zu den Geburtenzahlen vom 1. August um weitere 45 gestiegen ist. Im Vergleich zum Betrachtungszeitraum des Vorjahres habe sich die Anzahl der Kinder um insgesamt 91 erhöht, heißt es von der Verwaltung.

Ein Babyboom liegt dieser Entwicklung allerdings wohl nicht zugrunde. Vielmehr verweist die Stadtverwaltung auf die ukrainischen Flüchtlinge mit laut Landkreis insgesamt 41 Kindern im Alter bis zu fünf Jahren, davon elf Mädchen und Jungen, die derzeit in einer der Notunterkünfte leben.

„Die deutliche Steigerung der Anzahl der Geburten dürfte mithin auch auf die melderechtliche Erfassung der ukrainischen Flüchtlinge zurückzuführen sein“, schlussfolgert die Verwaltung. Dementsprechend sei gegenwärtig von einem weiter steigenden Platzbedarf auszugehen. Wie dieser abgedeckt werden kann, ist eine Frage, mit der sich die Politik nun beschäftigen wird.