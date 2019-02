„Wahrheitswidrig“

FDP-Ratsherr kritisiert Bürgermeister

+ Marko Bahr

Wildeshausen - Nachdem die Wildeshauser Stadtverwaltung am Dientag das Protokoll der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom vergangenen Donnerstag für den Stadtrat vorgelegt hat, wirft FDP-Ratsherr Marko Bahr Bürgermeister Jens Kuraschinski vor, eine „wahrheitswidrige Pressemitteiung“ zum Verlauf der Sitzung herausgegeben zu haben, in der der Eindruck erweckt wurde, Politik und Bürgermeister seien sich beim Thema Villa Knagge einig gewesen. „Es mag vielleicht kleinlich wirken, aber durch solche Aussagen wird eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Politik auf die Probe gestellt“, so Bahr in einer Mitteilung am Mittwoch. Der Liberale macht dort noch einmal deutlich, dass es keinen Beschluss des Gremiums über eine Versagung weiterer Unterstützung für das geplante Braugasthaus an der Ahlhorner Straße gegeben habe. „Lediglich die Verweisung des Zuschussantrages der Volkshochschule in den Finanzausschuss wurde auf meinen Antrag hin beschlossen“, so Bahr. Auffällig sei entgegen der sonstigen Praxis, nach der Protokolle nur einen Beschluss enthalten, dass die Verwaltung einen langen Text mit Anmerkungen unter diesem Punkt eingefügt habe. „Entweder ist das eine neue Verfahrensweise, oder man hat bereits den Fehler erkannt und wollte noch etwas retten“, bilanziert Bahr. Der FDP-Ratsherr hatte ebenso wie Jens-Peter Hennken und Stephan Rollié (beide CDW) die Pressemitteilung der Stadt von Freitag öffentlich kritisiert. dr