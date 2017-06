Wahlmänner hatten ein gutes Stück zu fahren

Das neue Schafferpaar der Wildeshauser Schützengilde wohnt in der Wiekau

+ Hauptmann Detlev Hohn beglückwünscht Julia und Andreas Müller zur Wahl. - Foto: Rohdenburg

Wildeshausen - Um 22 Uhr traten die Wahlmänner am Dienstag im historischen Rathaus zu ihrer geheimen Wahl an. Als dann um 22.20 Uhr die Entscheidung gefallen war, mussten sie sich schon ein wenig sputen, um schnell zum wartenden Bus zu kommen, der alle Beteiligten zum neuen Schafferpaar Julia und Andreas Müller brachte. Es galt, ein gutes Stück Weg zurückzulegen, denn die Müllers wohnen in der Wiekau.