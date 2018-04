Wahl von drei Bürgermeistern erforderlich

CDW wirbelt Ausschüsse durcheinander

+ In der Kritik: Wolfgang Sasse.

wILDESHAUSEN - Die Gründung der neuen Fraktion Christliche Demokraten für Wildeshausen (CDW) im Stadtrat dürfte für einige personelle Änderungen in dem Gremium sowie den Fachausschüssen sorgen. Im Rahmen der Ratssitzung am Dienstag, 8. Mai, ab 17 Uhr im Rathaus steht die Neubesetzung der Ausschüsse an, wie sie auch von der neuen CDW-Fraktion beantragt wurde. Doch damit ist es nicht getan. Obgleich die ausgetretenen CDU-Ratsmitglieder Stefan Brors, Stephan Rollié, Gudrun Brockmeyer sowie Bernhard Block keine Personaldebatte über die stellvertretenden Bürgermeister, insbesondere über den CDU-Ratsherrn Wolfgang Sasse, führen wollen, wird es aber auf jeden Fall eine Neuwahl geben müssen.