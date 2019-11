Wachkompanie feiert mit Gästen

Großer Ball diesmal im Hotel „Gut Altona“

+ Einladung zum Wacheball: Detlev Horst, Siegbert Schmidt, Gudrun Schmidt und Detlev Hohn (v.l.). Foto: Gilde

Wildeshausen – „Endlich geht es wieder aufs Gildefest zu“, so Siegbert Schmidt, Schatzmeister der Wildeshauser Schützengilde, der vor kurzem Besuch vom Hauptmann der Wache, Detlev Hohn und dem Feldwebel der Wache, Detlev Horst, bekam. Traditionell sind die Mitglieder der Wachkompanie zu dieser Jahreszeit mit den Wacheoffizieren in der Kreisstadt unterwegs, um die Offiziere der Gilde sowie Gäste zum jährlichen Wacheball einzuladen. Das Besondere bei der Einladung ist, dass sie traditionell persönlich von einem Offizier und einem Mitglied der Wachkompanie überbracht wird und bei einem Besuch des jeweiligen einzuladenden Gastes in Versform auszusprechen ist.