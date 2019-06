Wachkompanie exerziert im Krandel

Hauptmann Detlef Hohn befördert Kameraden

+ © bor Zur Vorbereitung Gesetzestexte gewälzt hat das Hohe Gildegericht aus Otto Böttcher, Carsten Kloster, Uwe Gropp, Peter Decker und Thorsten Wawrzinek (von links). © bor

Wildeshausen – Einigen sah man schon an, dass sie am Pfingstheiligabend zünftig gefeiert hatten: Am Pfingstsonntag marschierte die Wachkompanie im Krandel auf, um zu exerzieren, aber auch das ein oder andere (weitere) Bier zu verzehren. Mit von der Partie waren natürlich das Gildegericht und das Tambourkorps. Der Hauptmann der Wache, Detlef Hohn, ließ die Soldaten antreten und nahm den dreimaligen Rundmarsch zufrieden ab.