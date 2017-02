VR-Immobilien investiert rund zwölf Millionen Euro

Funktionsplan: So soll das Grundstück nach Fertigstellung der Bebauung einmal aussehen. Rechts der Lehmkuhlenweg.

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Die Verträge sind unterzeichnet, das Abholzen hat begonnen: Für eine Million Euro hat die VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH das Grundstück am Lehmkuhlenweg von der Stadt Wildeshausen erworben. Jetzt laufen die Planungen für die Bebauung auf Hochtouren. Vor Ort hat Geschäftsführer Olaf Klawonn schon einmal erklärt, was dort in absehbarer Zeit entstehen soll.

„Diese fast 17 000 Quadratmeter große Fläche wurde im Februar vergangenen Jahres über ein Interessenbekundungsverfahren von der Stadt ausgeschrieben. Dabei gab es schon einige maßgebliche Vorgaben für den Investor“, so Klawonn. Unter anderem muss die Fläche, die sich in einem Mischgebiet befindet, zu 60 Prozent mit Wohnungen und zu 40 Prozent mit Gewerbe bebaut werden. „Von diesen 60 Prozent müssen 70 Prozent dem sozialen Wohnungsbau zugeschrieben werden. Das heißt, dass die Wohnungen mit Berechtigungsschein günstig angemietet werden können“, betont Klawonn.

Allerdings habe der Investor schnell erkannt, dass der Bebauungsplan angefasst werden müsse, um die Planungen umsetzen zu können. „Mit der Änderung des B-Planes soll erreicht werden, dass wir drei-etagig (Erdgeschoss sowie erstes und zweites Obergeschoss) bauen dürfen. Anders wäre das Vorhaben nicht zu realisieren“, so Klawonn. Insgesamt würden rund zwölf Millionen Euro investiert: „Wir haben den Bau von 40 Wohneinheiten in einer Größe von etwa 80 Quadratmetern im Auge.“ Diese sollen in Reihen- sowie Mehrfamilienhäusern untergebracht werden.

Klawonn rechnet damit, dass im Herbst Baubeginn sein kann: „Die Änderung des B-Planes könnte Mitte des Jahres in Kraft treten. Eher können wir nichts machen. Allerdings gehe ich davon aus, dass Ende kommenden Jahres schon die ersten Mieter einziehen können. Schon jetzt gibt es Interessenten für die Gewerberäume. „Allerdings müssen wir das alles noch genau Planen. Hier ist kein produzierendes Gewerbe zugelassen. Also eher Dienstleister“, sagt Klawonn. Weitere Interessierte können sich jederzeit bei der VR-Immobilien melden und sich näher informieren.