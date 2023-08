VR Bank startet soziales Bauprojekt

Von: Dierk Rohdenburg

So sollen die neuen Mehrparteienhäuser aussehen: Die Bank rechnet mit einer Bauzeit von bis zu anderthalb Jahren. © VR Bank

Nach Jahren des Stillstands wird am Lehmkuhlenweg endlich weiter gebaut: Die VR Bank plant zwei Gebäude für den sozialen Wohnungsbau. Mieter können sich schon bewerben.

Wildeshausen – Mehrmals wurde der Baustart für die Gebäude Geest Höfe 4 und 6 verschoben, nachdem die damalige Volksbank Wildeshauser Geest (heute VR Bank Oldenburg Land) im Jahr 2016 das Areal am Lehmkuhlenweg von der Stadt Wildeshausen erworben hatte. „Jetzt wird aber, nachdem viele nicht vorhersehbare Unwägbarkeiten überwunden sind, kurzfristig mit dem Bau begonnen“, teilte Carsten Westdörp, Vertriebsunterstützung bei der VR Bank, auf Nachfrage mit.

Seinen Angaben zufolge wurden die Baukörper zwar nur gering verändert, die Infrastruktur der beiden Gebäude sei jedoch grundlegend überarbeitet worden. „Die Häuser werden auf der Basis des KfW-55-Standards hergestellt, erhalten einen Personenaufzug sowie jeweils sechs Wohnungen zur Größe von 75 und drei Wohnungen zur Größe von 50 Quadratmetern nach den Richtlinien des niedersächsischen Wohnraumfördergesetzes“, beschreibt Westdörp das Projekt. „Pro Haus werden acht Wohnungen barrierefrei und eine rollstuhlgerecht sein. Die Wärmeversorgung für Heizung und Warmwasser erfolgt aus dem Blockheizkraftwerk des Quartiers, und eine kontrollierte Lüftungsanlage wird für die richtige Frischluftzufuhr sorgen.“ Die Flachdächer seien so konstruiert, dass eine Fotovoltaik-Anlage je nach Bedarf nachgerüstet werden könne, betont Westdörp.

Drittes Gebäude noch in der Planung

Vor sieben Jahren war mit der Stadt vereinbart worden, dass ein bestimmter Teil des Areals am Lehmkuhlenweg dem Sozialen Wohnungsbau vorbehalten bleibt. Mit den zwei neuen Gebäuden wird dieser Anteil nicht erfüllt, was der Bank auch bekannt ist. Laut Westdörp ist die Errichtung eines dritten Mehrparteienhauses geplant, um die Verpflichtungen gegenüber der Stadt zu erfüllen. Die Planungen laufen allerdings noch.

Viel Platz für die neuen Gebäude: Am Lehmkuhlenweg sollen jetzt zwei neue Häuser errichtet werden. © dr

Für die ersten zwei Gebäude rechnet die Bank mit einer Bauzeit von 15 bis 18 Monaten. Sie hatte den Baustart ursprünglich schon für das vergangene Jahr angekündigt. Auf der Internetseite www.geesthoefe.de, dem YouTube-Kanal und den Social-Media-Auftritten der Bank sollen die Baufortschritte dokumentiert werden.

Das Kreditinstitut hatte das knapp 17 000 Quadratmeter große Areal von der Stadt wie erwähnt unter der Maßgabe erhalten, dort auch sozialen Wohnungsbau zu realisieren. Seit Jahren standen auf dem Grundstück aber lediglich Reihenhäuser sowie ein großer Komplex einer Seniorenwohneinrichtung sowie eines Pflegedienstes.

„Wir bedanken uns bei allen Bewohnern für das bisher entgegengebrachte Verständnis und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit“, teilt Westdörp mit. „An unserem Motto, möglichst viele ortsansässige Firmen an dem Bau zu beteiligen, halten wir weiterhin fest. Die Gestaltung der Häuser wird sich in das Gesamtensemble sowohl farblich wie auch mit den Außenanlagen einfügen.“ Schon jetzt seien potenzielle Mieter mit einer Bewerbung willkommen, so die Bank. Um in den Genuss der Kaltmiete von 5,80 Euro pro Quadratmeter zu kommen, ist ein B-Schein erforderlich. Dieser wird bei der zuständigen Stelle im Kreishaus ausgestellt.