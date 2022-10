VR Bank spendet ausgemusterte PCs und Drucker an Vereine

Von: Ove Bornholt

IT-Spende: Michael Haake (DRK, v. l.), Carsten Westdörp (VR Bank) und Johannes Rohde (Blasorchester). © bor

Die VR Bank Oldenburg Land in Wildeshausen stellt Vereinen kostenlos ausgemusterte PCs und Co. zur Verfügung. Interessierte können sich bewerben.

Wildeshausen – Die Idee ist recht einfach: Große Firmen erneuern ihre Computer-Technik laufend und haben dementsprechend viele ausgemusterte PCs, Drucker und Co. übrig. Die VR Bank Oldenburg Land geht nun aktiv auf Vereine in ihrem Geschäftsgebiet zu und will die alte, aber bisher funktionsfähige Hardware an die Ehrenamtlichen verschenken. „Wir möchten den Geräten ein zweites Leben schenken und sie nicht einfach entsorgen“, sagt Carsten Westdörp, der das Projekt seitens der Bank betreut.

Den Anfang machten nun das Blasorchester Wildeshausen und der DRK-Ortsverein aus der Kreisstadt. Die Musiker haben einen Multifunktionsdrucker, die Rotkreuzler drei PCs mit Zubehör wir Bildschirmen und Tastaturen erhalten.

Johannes Rohde, Vorsitzender des Blasorchesters, freut sich, denn der Drucker des Vereins war defekt. „Wir bekommen die Noten inzwischen als PDFs und können sie so nun wieder ausdrucken.“ Beim DRK sind zwei neue Rechner zur Verwaltung des Materials hinzugekommen, das dritte Gerät soll einen PC ersetzen.

Vielleicht macht ja auch so manche Firma in Wildeshausen und umzu mit und stellt Technik zur Verfügung. Westdörp hofft, dass sich noch viele weitere Vereine melden. Da das IT-Material inzwischen in immer kürzeren Abständen ausgetauscht werde, gebe es eine Reihe von Geräten, die die Bank auf diesem Wege zur Verfügung stellen könnte.

Dass immer wieder neue PCs und Co. angeschafft werden, liege an den hohen Sicherheitsstandards der Bank. So müsse gewährleistet sein, dass die Geräte alle mit aktueller Software ausgestattet werden könnten. Das sei bei Technik, die schon ein paar Jahre alt sei, nicht immer möglich.

Die Computer, Drucker, Bildschirme und Co., die nun gespendet werden, wurden aus dem laufenden Betrieb entfernt. Das heißt, sie haben bisher funktioniert. Trotzdem könne die VR Bank keinerlei Garantie abgeben, betont Westdörp. Außerdem könnten aus Sicherheitsgründen keine Betriebssysteme oder Festplatten gespendet werden, bedauert der Bankvertreter.

Bewerben

Vereine können sich über ein Formular auf der Internetseite der VR Bank melden: www.vrbankol.de/itspende. Dabei können die jeweiligen Wünsche angegeben werden – auch für Material, das nicht auf der Liste steht. Wenn es mehrere Interessenten gibt, wird gelost.