Gemeinsame Zukunft von Kreditinstituten geplant

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Kündigen die Fusion an: Die Vorstände Martin Versemann, Wolfgang Etrich, Frank Ostertag, Martin Spils und Peter Bahlmann (v.l.). © dr

Wildeshausen/Delmenhorst – Die Volksbank Delmenhorst Schierbrock und die VR Bank Oldenburg Land wollen ihre Zukunft gemeinsam gestalten.

Sie teilten am Mittwoch mit, dass sie zum 1. Januar 2023 einen Zusammenschluss planen, der von den Vertreterversammlungen im Sommer 2023 genehmigt werden muss und praktisch zum Herbst 2023 erfolgen soll. Wie die Vorstände der VR Bank, Peter Bahlmann, Frank Ostertag und Martin Spils, sowie der Volksbank, Wolfgang Etrich und Martin Versemann, erläuterten, soll die neue Bank Volksbank Oldenburg Land-Delmenhorst heißen und ihren juristischen Hauptsitz in Wildeshausen haben.

„Mit der erfolgreichen Fusion der zwei Kreditinstitute wird eine große und starke genossenschaftliche Bank entstehen, die aus heutiger Sicht eine Bilanzsumme von mehr als 1,5 Milliarden Euro mit 13 Bankstellen sowie rund 250 Mitarbeitenden hat“, so die Vorstände in einer Mitteilung. Etrich machte gleichzeitig klar, dass man nicht daran denke, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren. Durch eine Fusion würden Kapazitäten frei, die dringend benötigt würden, um die Bank zukunftssicher zu gestalten.

Neue Bank hat mehr Eigenkapital

Ostertag hob hervor, dass es für die neue Bank von großer Bedeutung sei, mehr Eigenkapital zu haben und damit höhere Kredite bewilligen zu können.

Beide Banken pflegen nach eigenen Angaben seit vielen Jahren vertrauensvolle Kontakte. Die geschäftspolitische Ausrichtung sei ähnlich, beide Häuser stünden auf einem wirtschaftlich gesunden Fundament, heißt es von den Vorständen. „Es ist eine Fusion von zwei erfolgreichen Partnern aus einer Position der Stärke“, so Ostertag. Deshalb habe man auch nicht vor, Filialen zu schließen.

Nachdem in diesen Tagen die Aufsichtsräte beider Banken jeweils einstimmig für die Fusion gestimmt haben, wurden die Vertreter im Rahmen einer Versammlung (VR Bank) oder per Brief (Volksbank) informiert.