VR Bank fördert Vereine in der Region mit knapp 48.000 Euro

Abschluss der Aktionen zum Jubiläum

+ © bor Vertreter der Vereine kamen zur offiziellen Spendenübergabe mit den VR Bank Vorständen Peter Bahlmann (links) und Frank Ostertag (rechts). © bor

Über 125 Vereine haben von den Spenden der VR Bank anlässlich des 125-jährigen Bestehens profitiert. Am Dienstag wurden die letzten knapp 48.000 Euro übergeben.

Wildeshausen – Die VR Bank Oldenburg Land hat am Dienstagnachmittag den zweiten Teil ihrer 125.000-Euro-Spende an Vereine aus der Region übergeben. Im Hotel „Wildeshauser Hof“ in der Kreisstadt hatten sich deren Vertreter zur offiziellen Übergabe der noch ausstehenden 47.875 Euro versammelt. Der andere Teil war vor rund einem Jahr in Iserloy überreicht worden.

Die Volksbank Wildeshauser Geest ist vor 125 Jahren gegründet worden und mittlerweile in der VR Bank Oldenburg Land aufgegangen. Hauptsitz ist allerdings nach wie vor Wildeshausen. Im Rahmen des Jubiläums habe man etwas an die Region zurückgeben wollen, hieß es zur Begründung der Spende. „Alles wird von unseren Mitgliedern getragen“, betonte Bankvorstand Frank Ostertag das Genossenschaftsmodell des Kreditinstituts.

Mehr als 125 Vereine und Institutionen erhielten überwiegend 1.000 Euro und mehr. Aber auch kleinere Projekte ab 300 Euro kamen zum Zuge. Insgesamt sei fast kein Antrag abgelehnt worden, sagte VR-Bank-Sprecher Carsten Westdörp am Rande der Veranstaltung.

Fast alle Anträge wurden bewilligt

Das meiste Geld erhielt die Gemeinde Dötlingen für die Anschaffung eines Krippenwagens. Dafür spendete die Bank 5.000 Euro. Ansonsten finden sich viele Naturschutzprojekte, aber auch die Anschaffung von Geräten – vom Beamer bis hin zu einer Teleskopleiter – auf der Liste der geförderten Vorhaben. Sogar ein neues Pony für den Reitclub „Sport“ in Harpstedt wurde mitfinanziert. Auch soziale Ziele wie ein Alkohol-Präventionsprojekt an den Berufsbildenden Schulen konnten die Verantwortlichen der Bank fördern.

Im Bereich Wildeshausen profitierten: Petanque Club, Förderverein BBS, Alexanderstift, SV Lüerte-Holzhausen, Naturschutzstiftung, Freiwilligenagentur, Schützenbund Wildeshauser Geest, Bürger- und Geschichtsverein, Rheuma-Liga, Förderverein Sonnenblumenzeit sowie Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums.

In der Gemeinde Dötlingen: Naturschutzbund, evangelisch-methodistische Kirche Neerstedt, TV Dötlingen, Dorfgemeinschaft Klattenhof, Jagdgenossenschaft Klattenhof, TV Brettorf, Förderverein Grundschule Dötlingen, TC Altona, Gemeinde Dötlingen und TV Neerstedt.

In der Samtgemeinde Harpstedt: Fördergemeinschaft Koems, Hegering Harpstedt, Reitclub „Sport“, Landfrauenverein, Voltigier- und Reitverein Horstedt sowie Verein für ganzheitliches Lernen und ökologische Fragen in Prinzhöfte.