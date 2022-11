VR Bank baut Geldautomaten in Wildeshausen nicht wieder auf

Von: Ove Bornholt

Der Geldautomat bei Netto an der Harpstedter Straße in Wildeshausen wird nicht wieder aufgebaut. © bor

Wildeshausen – Die VR Bank baut ihren Geldautomaten beim Netto-Markt an der Harpstedter Straße in Wildeshausen nicht wieder auf.

Das teilte Sprecher Carsten Westdörp auf Nachfrage mit. Unbekannte Täter hatten die Anlage nachts am 7. September gesprengt und waren geflüchtet. Laut Polizei laufen die Ermittlungen noch. In der Regel handele es sich um überregional operierende Banden, die an verschiedenen Orten tätig sind, teilte ein Sprecher mit.

Die Befürchtung weiterer Sprengungen war für die VR Bank maßgeblich. „Bei einem Wiederaufbau unter gleichen beziehungsweise ähnlichen Bedingungen können wir die Sicherheit für den Vermieter, für die Bank und für unsere Kunden nicht darstellen“, heißt es von der VR Bank. Wie die aktuelle Entwicklung zeige, bestehe weiter das latente Risiko weiterer Sprengungen. Zuletzt war am Freitag vergangener Woche ein Automat in Ganderkesee demoliert worden.

Kundenverhalten hat sich geändert

Darüber hinaus gibt es langfristige, strategische Überlegungen, die gegen den Wiederaufbau sprechen. „Das veränderte Kundenverhalten zeigt einen stetigen Aufwärtstrend bei den Kartenzahlungen und durch die Supermärkte haben wir weitere alternative Anbieter für die Bargeldversorgung bekommen – in direkter Nachbarschaft können sich unsere Kunden im Nettomarkt mit Bargeld versorgen“, so Westdörp. Nach wie vor bestehe die Möglichkeit, den Selbstbedienungsbereich an der Hauptstelle an der Westerstraße aufzusuchen. Die VR Bank Oldenburg Land weist darauf hin, dass sie in der Region der stärkste Anbieter im Bereich der Geldversorgung sei und dies durch ein flächendeckendes Geschäftsstellennetz mit kurzen Anfahrtswegen gewährleiste.

Dem Wachstum bei den Kartenzahlungen steht konsequenterweise ein starker Rückgang bei den Bargeldabhebungen gegenüber. Diese sind laut VR Bank seit Ausbruch der Coronapandemie um fast ein Drittel zurückgegangen. „Unsere Kunden nutzen stattdessen zunehmend alle Möglichkeiten des modernen Zahlungsverkehrs, wobei insbesondere die Zahlungen per Handy hervorzuheben sind“, teilte Bank-Sprecher Westdörp mit.

Im November vergangenen Jahres war ein weiterer Geldautomat der VR-Bank am Westring in Wildeshausen gesprengt worden. Er befand sich in einem Pavillon. Das Gebäude wurde so schwer beschädigt, dass es anschließend abgerissen wurde. Seitdem gibt es dort keinen Geldautomaten mehr.