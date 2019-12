Votum zu Parkplatz hinter verschlossenen Türen

Für die UWG sind Stellflächen im Grüngürtel „schlicht undenkbar“ / Fraktion nimmt Kritik zurück

+ Das Gelände, das künftig Parkplätze bieten könnte, wird zurzeit kaum genutzt. Foto: Rohdenburg

Wildeshausen – Kaum ein Thema erhitzte in den vergangenen Tagen die Gemüter in Wildeshausen so sehr, wie die während der Bauausschusssitzung am vergangenen Mittwoch vorgestellte Planung eines Großparkplatzes am Umleiter hinter der „Gildestube“. Die nächste und möglicherweise maßgebliche Abstimmung zu diesem Thema wird nunmehr am Donnerstag im Verwaltungsausschuss hinter verschlossenen Türen erfolgen. Darauf weist die UWG hin.