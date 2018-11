Votum für Krippe und Kindergarten in der StEM

Wildeshausen - Die Stadt Wildeshausen wird schnellstmöglich eine Kindertagesstätte mit Krippenbetrieb in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) bauen. So lautet die Empfehlung des Sozialausschusses vom Donnerstagabend. Wo genau die Einrichtung stehen wird und wie viele Plätze letztlich angeboten werden, bleibt ebenso zu klären wie die Frage, ob die Tagesstätte von der Stadt oder einem freien Träger betrieben wird.

Die von der Verwaltung vorgelegten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Wie bereits berichtet, stehen 31 Jungen und Mädchen auf der Warteliste für Kindergartenplätze, auf einen Krippenplatz warten sogar 55 Kinder. Einige von ihnen werden wohl noch im Laufe des Jahres in einer Einrichtung unterkommen. Doch die Stadt Wildeshausen benötigt dringend neue Plätze. Von daher waren sich die Ausschussmitglieder am Ende der Diskussion darüber einig, dass die Versorgungsquote bei den unter Dreijährigen auf mindestens 60 Prozent angehoben werden muss. Die Verwaltung soll durchkalkulieren, was eine Einrichtung kosten würde, die optional bis zu sechs Gruppen haben kann. Zudem wird die Verwaltung laut der Empfehlung beauftragt, die Kosten für einen Anbau der Krippe am städtischen Kindergarten „Pusteblume“ am Twistringer Weg zu taxieren.

„Es werden immer mehr Kinder geboren, und die Krippenplätze sind sehr begehrt“, betonte Stefan Brors (CDW). Deshalb hielt er den Vorschlag der Stadtverwaltung, lediglich eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen zu planen, für „sehr eng bemessen“. Den Vorschlag, die Einrichtung auf einem Grundstück an der Bleicherstraße zu bauen, kommentierte er mit: „Da habe ich Bauchschmerzen.“

Hermann Hitz (UWG) fand das vorgeschlagene Areal ebenfalls nicht so gut. Er plädierte für einen Bereich in der StEM im Anschluss an die Straße „An der Reithwiese“, würde dort gerne aber auch noch eine Grundschule errichten.

Hartmut Frerichs (SPD) favorisierte ein Grundstück zwischen der Bleicherstraße und der Gerberstraße in der StEM. „Meine Partei hätte dort gerne zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen.“ Die Festlegung auf 60 Prozent hielt er für zu niedrig. „Warum nicht so viel wie möglich?“, fragte er, stimmte dann aber letztlich mit der Mehrheit.

Unter dem Strich soll die Standortfrage nun erst einmal zurückgestellt werden. Es geht zunächst darum, wie teuer eine Einrichtung mit unterschiedlichen Gruppenzahlen werden würde. „Wir sollten vorerst das Pflichtprogramm machen“, fasste Bürgermeister Jens Kuraschinski zusammen. „Aber so, dass wir kurzfristig reagieren können.“ Dann formulierte er die Beschlussempfehlung, der sich alle anschlossen.

dr