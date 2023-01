Vortrag des Nabu: Thema „Wolf“ von allen Seiten beleuchten

Von: Ove Bornholt

Arbeiten zusammen: Wolfgang Pohl und Marianne Bernhard-Beeskow (sitzend) vom Nabu sowie Tina Reiter und Hinrich Ricklefs von der Volkshochschule. © bor

Der Naturschutzbund plant in Wildeshausen eine Info-Veranstaltung mit Diskussion zum Wolf. Experten sind eingeladen. Sorgen sollen gehört werden.

Wildeshausen – Beim Thema „Wolf“ kochen die Gemüter regelmäßig hoch. Der Naturschutzbund (Nabu) Dötlingen-Wildeshausen plant nun eine Informationsveranstaltung über das Raubtier. Es ist die erste Aktion einer neu geschmiedeten Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen.

Unter dem Titel „Wölfe im Oldenburger Land“ sind für Dienstag, 10. Januar, ab 19 Uhr drei Referenten in der VHS an der Wittekindstraße eingeladen. Und zwar die beiden Wolfsberater Michael Reich und Carsten Sauerwein sowie der Nabu-Wolfsbotschafter Wolfgang Voß. Ersterer ist an der Beobachtung des Barnstorfer Rudels beteiligt, verfügt also über Infos aus erster Hand. Sauerwein ist selbst Jäger und kann etwas zur Aufnahme des Raubtiers ins Jagdrecht sagen. Voß nimmt eher eine Position ein, bei der es um den Schutz der Tiere geht.

Viele finden Wolfs-Rückkehr gut, haben aber auch Sorgen

Laut Umfragen des Nabu und des Landvolks steht eine Mehrheit der Menschen der Wiederansiedlung des Wolfs zwar grundsätzlich positiv gegenüber. Aber viele sehen auch Probleme. „Das betrifft vor allem bestimmte Gruppen wie die Weidetierhalter“, sagt Wolfgang Pohl vom Nabu Dötlingen-Wildeshausen. In seinen Augen nähert sich die Gesellschaft dem Punkt, bis zu dem die Verbreitung der Raubtiere geduldet wird. Irgendwann werde aber interveniert werden müssen, ist er sich sicher. Derzeit gibt es laut Pohl kein Rudel im Oldenburger Land. Es werde von Einzeltieren durchstreift. Die nächste, größere Wolfsfamilie hat sich in Barnstorf angesiedelt.

Pohl ist sich bewusst, dass der Wolf ein Aufregerthema ist, „das emotional und kontrovers diskutiert wird“. Umso wichtiger seien faktenbasierte Informationen. Diese sollen an dem Abend vermittelt werden. Wer die Wiederansiedlung des Raubtiers kritisch sieht, soll allerdings auch zu Wort kommen können.

Weitere Aktionen sind geplant

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Nabu mit kontroversen Themen beschäftigt. Marianne Bernhard-Beeskow, gemeinsam mit Pohl Sprecherin der örtlichen Naturschutzbund-Gruppe, erinnert an einen Vortrag zur Afrikanischen Schweinepest vor drei Jahren. „Wir haben da gute Erfahrungen damit gemacht, Wissen zu vermitteln.“ Beim Wolf gebe es Gegner und Befürworter. Ähnlich sieht sie die Lage beim Biber, der sich auch immer weiter verbreitet „und sich dabei Lebensräume nimmt. Das führt natürlich zu Konflikten.“ Akzeptanz sei aber nur erreichbar, wenn alle Seiten gut informiert wären.

Der Vortrag ist der Auftakt für regelmäßige Veranstaltungen des Nabu in der VHS. Die Naturschützer haben sich bisher einmal monatlich getroffen und dabei Themen wie Aktionen, Insekten oder das niedersächsische Naturschutzgesetz besprochen. Im Zuge der Pandemie seien aber immer weniger Interessierte gekommen, so Bernhard-Beeskow. Deswegen soll nun etwa alle drei Monate ein besonders interessantes Thema mit hochkarätigen Referenten in Räumen der VHS diskutiert werden. Denkbar sind für die Zukunft auch Exkursionen.

Die Volkshochschule kommt im Zuge der Kooperation ihrem Bildungsauftrag nach. „Wir leben in Zeiten der Transformation“, sagt VHS-Leiter Hinrich Ricklefs. „Bildung für nachhaltige Entwicklung haben wir uns seit ein paar Jahren auf die Fahne geschrieben.“ Durch die Zusammenarbeit hofft er, mehr Interessierte für das Thema zu gewinnen.

Teilnehmen

Der Eintritt kostet 8,50 Euro. Nabu-Mitglieder können kostenlos teilnehmen. Anmeldungen unter Telefon 04431/71622.