Gewaltopfer beeindruckt Realschüler

Von: Ove Bornholt

Teilen

Fesselnder Vortrag: Christoph Rickels (links) berichtete vor rund 70 Siebtklässlern von dem Moment, der sein Leben veränderte. © bor

Prävention an den Schulen: Gewaltopfer Christoph Rickels berichtet in der Wildeshauser Realschule über einen Angriff in Aurich, bei dem er fast getötet wurde.

Wildeshausen – Die Veranstaltung war schon länger geplant, hatte nun aber auch einen aktuellen Bezug: Christoph Rickels war am Montag zu Gast an der Realschule Wildeshausen und berichtete über seine persönlichen Gewalterfahrungen als junger Mensch vor gut 15 Jahren. Gerade mal knapp drei Wochen ist es jetzt her, dass ein Schüler einen Jugendlichen im BBS-Standort an der St.-Peter-Straße, gegenüber von der Realschule, mit einem Messer schwer verletzt haben soll (wir berichteten). Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen nach wie vor, so die Polizei.

Rickels war 2007 in Aurich strotzend vor Selbstbewusstsein und alles andere als konfliktscheu, wie er über sich selbst sagt, in eine Schlägerei geraten. Dabei erlitt der damals 20-Jährige so schwere Verletzungen, dass er erst vier Monate später schwerbehindert aus dem Koma erwachte. Der junge Mann kämpfte sich aus seinem psychischen Tief und startete das Präventionsprojekt „First Togetherness“. In dessen Rahmen trägt er seine Geschichte in Schulen, aber auch in Gefängnissen vor.

Erste derartige Aktion im Landkreis Oldenburg

Auf Einladung der Polizei war er an die Realschule gekommen. „Das ist das erste Mal, dass wir so eine Gewaltprävention im Landkreis Oldenburg machen“, sagte Polizeioberkommissar Martin Klinger zu den rund 70 Jugendlichen des siebten Jahrgangs, die gespannt lauschten, als Rickels erzählte.

Mittlerweile ist er 36. Im roten T-Shirt mit der Aufschrift „Just Chill“, Sonnenbrille im Kragen, Kette und Armbanduhr kam er cool rüber. „Doch was ist eigentlich cool?“, wollte der Jeveraner von den Schülern wissen. Hilfsbereitschaft, Treue als Freund, Freundlichkeit, Respekt vor älteren Menschen hieß es aus dem Publikum.

Das sah Rickels in seinen Jugendjahren offenbar noch anders. „Ich war ein Gangster“, sagte er. Die Jungs seiner Generation hätten Rapper wie Bushido vergöttert. „Ich hatte nur Mädels und Partys im Kopf, habe viel Scheiße gebaut.“ Bis zu dem Abend, an dem sich sein Leben radikal ändern sollte.

Mit Freunden war der Jeveraner in einer Disco in Aurich, wollte seinen Abschied feiern. Denn er hatte sich bei der Bundeswehr beworben, die ihn als Feldjäger einstellen und in Süddeutschland stationieren wollte. In der Diskothek war auch eine junge Frau, auf die Rickels ein Auge geworfen hatte. Vor dem Abend hätten sie miteinander geschrieben. Also spendierte er ihr ein Getränk, redete mit ihr. „Sie hatte einen Freund, aber ich hatte keine Angst.“ Später an dem Abend schlenderte der damals 20-Jährige aus der Disco, als völlig überraschend besagter Freund vor ihm auftauchte und ihm direkt ins Gesicht boxte.

„Ich war sofort ohnmächtig“, weiß Rickels aus Erzählungen und durch das Überwachungsvideo, das er den Realschülern auch zeigte. Die Bilder verfehlten ihre Wirkung nicht. Bewusstlos stürzte der junge Mann auf die Steinfliesen, konnte seinen Kopf nicht schützen. Dabei erlitt er einen Schädel- und einen Jochbeinbruch sowie sechs Hirnblutungen. Es war nur ein kurzer Moment, aber die Folgen sind noch heute zu spüren.

Mühsam kämpfte sich der Jeveraner zurück ins Leben und ringt noch heute, gut 15 Jahre später, um Schmerzensgeld. Der 36-Jährige hat einen Grad der Behinderung von 80 Prozent, ist halbseitig gelähmt und hat an Jahre seines Lebens keine Erinnerung mehr.

Eindrucksvoller Vortrag beeindruckt Schüler

Ein eindrucksvoller Vortrag, den die Realschüler streckenweise gebannt verfolgten. So auch den Schlüsselsatz: „Gewalt macht nur kaputt – mehr nicht.“ Im Gespräch mit den Jugendlichen wollte er wissen, wie das gemeint sein könnte und wer noch unter der Tat leidet. „Familie und Freunde“, sagte eine Schülerin. „Meine Eltern mussten mich mit 20 Jahren wieder wickeln“, erzählte Rickels. Sogenannte Freunde hätten sich von ihm abgewandt. Eine andere Schülerin sagte, der Täter werde auch unter dem Geschehenen leiden. „Er hatte das bestimmt nicht so vor und hat sicherlich ein unglaublich schlechtes Gewissen.“ Selbst wenn nicht: „Er wird nie wieder Geld haben, kein Haus kaufen, kein dickes Auto fahren, keine Familie ernähren können“, erwiderte Rickels. Denn vom Schmerzensgeld abgesehen hätte die Krankenkasse hohe Forderungen gegen den Angreifer geltend gemacht. Und auch dessen Familie würde leiden. „In Jever wusste nach zwei Wochen jeder, wer es war. Und wenn seine Eltern im Supermarkt einkaufen waren, hieß es, das seien die, die ihr Kind nicht richtig erzogen hätten.“

Rickels appellierte an seine Zuhörer, sich nicht provozieren zu lassen. „Denkt immer gut nach“, warnte er. „Und glaubt an euch.“ Passend dazu schilderte er, wie er „First Togetherness“ gründete und für eine bessere Welt kämpft.

Sponsor der Aktion ist der städtische Präventionsrat. Bürgermeister Jens Kuraschinski hatte im Vorfeld betont, dass die Gewaltprävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. Insofern begrüße er das Engagement. Und das geht weiter. Rickels hält heute Nachmittag einen weiteren Vortrag beim Verein „Brücke“ in Wildeshausen, der sich um straffällig gewordene Jugendliche kümmert. Also ein etwas anderes Publikum als die Realschüler, aber die Wirkung dürfte erneut nicht ausbleiben.

Weitere Infos

Die Initiative ist auf der Internetseite www.first-togetherness.com erreichbar. Dort gibt es Zusatzinfos.