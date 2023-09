Vorsitzender der Polizeigewerkschaft: Rainer Wendt referiert auf Gut Altona

Von: Dierk Rohdenburg

Rainer Wendt. © dpa

Altona – Der CDU-Kreisverband Oldenburg-Land hat den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Diese ist für Montag, 18. September, ab 18.30 Uhr im Hotel „Gut Altona“ in der Gemeinde Dötlingen geplant. Auch Nicht-Mitglieder sind eingeladen. Der Vortrag von Wendt zum Thema Sicherheit in Deutschland beginnt um 18.

45 Uhr. Es schließt sich eine Fragerunde an. Für Getränke und einen kleinen Imbiss erhebt die CDU einen Teilnehmerbeitrag von 20 Euro. Die verbindliche Anmeldung sollte per E-Mail an info@cdu-oldenburg-land.de erfolgen. Nach Eingang der 20 Euro auf das Konto der CDU (IBAN DE1828606214000300) wird die Anmeldung per E-Mail bestätigt.