Festzelt auf dem Gildeplatz wird aufgebaut

Von: Ove Bornholt

Auf dem Gildeplatz wird ab Montag, 22. Mai, wieder ein Festzelt aufgebaut. © dr

Im Zuge des Aufbaus für das Gildefest kommt es zu Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt. Der Wochenmarkt ist anderes als sonst aber nicht betroffen.

Wildeshausen – Das Festzelt für Pfingsten wird ab Montag, 22. Mai, 7 Uhr, auf dem Gildeplatz in Wildeshausen aufgebaut. Dafür wird die Fläche bereits ab Sonntag, 21. Mai, 19 Uhr, voll gesperrt, teilte die Gilde mit. Die Firma Kühling werde das gleiche Zelt wie im Jahr 2019 aufstellen. Die WC-Anlagen werden wie gewohnt dahinter an der Einfahrt zum Zentralparkplatz sowie auf der Parkfläche hinter dem Buchladen „bökers“ platziert.

Autos könnten weiterhin in der Parkpalette abgestellt werden. Die VR Bank werde während des Aufbaus und in der Gildewoche die Parkplätze an der Ecke Bahnhofstraße/Neue Straße kostenlos zur Verfügung stellen. Am Mittwoch und Donnerstag vor Pfingsten müsse mit Behinderungen auf der Wittekind- und der Kaiserstraße gerechnet werden. „Wir bitten daher, diesen Bereich zu umfahren“, so die Gilde.

Auch während des Gildefests kommt es zu Verkehrseinschränkungen

Während des Gildefests gelten einige dauerhafte Verkehrseinschränkungen. Das betrifft in der Innenstadt den Bereich vom Westertor bis zur ehemaligen Feuerwehr, die Sägekuhle sowie einen Teil der Bahnhofstraße, der Burgstraße und der Kleinen Straße. Taxenplätze gibt es ausreichend bei der ehemaligen Feuerwehr, im Bereich Bahnhofstraße, am Westertor und neben der Einfahrt zur Parkpalette.

Die Aufbauarbeiten auf dem Marktplatz beginnen ebenfalls ab Mittwoch, 24. Mai. Der Wochenmarkt am Donnerstag werde anders als in den Vorjahren nicht behindert. Bekanntlich stehen die Beschicker nicht mehr auf dem Marktplatz, sondern auf der Hunte- und der Westerstraße.

Mit Blick auf den Handwerkermarkt in der Innenstadt am Sonntag und Montag, 28. und 29. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr bitte die Gilde alle Anlieger und Gäste der Stadt, ihre Fahrzeuge ab Samstagabend außerhalb der Westerstraße zu parken, da die Flächen für die Aussteller benötigt werden.

Am Sonntagabend, beim Musikprogramm auf der Burgwiese mit anschließendem Feuerwerk, werden Bierwagen für ausreichend Getränke sorgen. „Wir bitten alle Besucher aus Gründen der Sicherheit auf selbst mitgebrachte Getränkeflaschen zu verzichten“, so die Gilde. Es würden in jedem Fall kontrolliert werden. Zwei Toilettenwagen werden rechts neben dem Eingang zur Burgwiese aufgestellt. Für Besucher mit Handicap steht die Behindertentoilette an der Konzertmuschel mit Beginn der Veranstaltung zur Verfügung. Für die Senioren würden Stühle bereitgestellt.

Zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes werden an allen Abendveranstaltungen im Festzelt um 24 Uhr Durchsagen und Kontrollen erfolgen, heißt es weiter. Das Kassenhäuschen steht wie gewohnt im Bereich des Stadthauses. Am Sonntag wird eine Kasse bereits ab Mittag, 13 Uhr, geöffnet sein. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, werde allen Besuchern empfohlen, sich frühzeitig ein Eintrittsband zu sichern.