Diebe stehlen in Wildeshausen Metall für 14.000 Euro - nun stehen sie vor Gericht

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Metalldiebe müssen sich jetzt vor dem Oldenburger Landgericht für ihre Taten verantworten. © dpa

Oldenburg/Wildeshausen – Wegen einer Serie von Container-Diebstählen müssen sich seit Montag vier Mitglieder einer Diebesbande aus Barnstorf vor dem Oldenburger Landgericht verantworten.

Sie sollen in erster Linie mit Metall gefüllte Abfall-Container gestohlen haben. Dem 53-jährigen Chef und seinem 52-jährigen „Vize“ werden 22 Taten vorgeworfen, begangen unter anderem in Delmenhorst, Wildeshausen, Syke und Weyhe. Dem 29-jährigen Sohn des Chefs legt die Staatsanwaltschaft neun Taten zur Last, einem 46-Jährigen Beihilfe zu den Diebstählen. Letzterer war Mitarbeiter eines Recycling-Betriebs in Peine. Er gab der Bande laut Anklage Tipps, nannte die Standorte der Abfall-Container und löschte anschließend im Betriebssystem den Verbleib der Behälter. Mit auf der Anklagebank sitzt auch ein mutmaßlicher Hehler aus Thüringen. Er soll die Beute der Bande für einen Spottpreis aufgekauft haben.

Wenn der Tippgeber nicht genügend Container-Standorte meldete, fuhr der Co-Chef der Bande laut Anklage durch die Gegend, um Ausschau nach geeigneten Objekten zu halten. Dann fertigte er Fotos an und schickte sie dem 53-Jährigen. Der gab angeblich sein Okay zum Stehlen. Der „Vize“ verfügte über einen Lastwagen, mit dem die Container abtransportiert werden konnten.

In Wildeshausen Metall im Wert von 14.000 Euro gestohlen

Tatort war auch Wildeshausen. Bei einer Firma in der Kreisstadt wurde am 29. März 2022 ein Container mit Metall im Wert von 14.0 00 Euro gestohlen, laut Staatsanwaltschaft in Bassum zwischengelagert und nach Thüringen gebracht.

Lange gingen die Diebstähle gut. Doch am 13. Juni wurde ein Container mit Bagger-Ersatzteilen im Wert von 130.000 Euro gestohlen. Was die Bande nicht wusste: Eine Überwachungskamera hatte alles aufgezeichnet, den Lastwagen des Co-Chefs und ein Begleitfahrzeug, in dem nach Überzeugung der Anklage der 53-Jährige und sein Sohn saßen. Der Gesamtschaden, den die Bande laut Anklage angerichtet hat, beträgt mehrere 100.000 Euro. Der umfangreiche Prozess mit 23 Verhandlungstagen ist bis Ende August angesetzt.