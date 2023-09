„team;iken“ mit dem Wildeshauser Wirtschaftspreis ausgezeichnet: Vom Malerbetrieb zur Ideenschmiede

Von: Dierk Rohdenburg

Preisverleihung: Andre Ostendorp, Hendrik Breuer (beide team;iken), Landrat Christian Pundt, MIT-Vorsitzender Ingo Hermes, Stefan Iken, Petra Dekker (Jury), Rebecca Breuer (team;iken), Stefan Schlierbach und Christine Gronemeyer (beide Jury, v.l.) © dr

Das Unternehmen „team;iken“ hat am Freitagabend den Wirtschaftspreis der Mittelstandsvereinigung Wildeshausen erhalten.

Wildeshausen – Einst hatte Stefan Iken zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung Wildeshausen (MIT), Manfred Wulf, den Wildeshauser Wirtschaftspreis ersonnen, um verdiente Unternehmen zu ehren. Am Freitag erhielt der Geschäftsführer der Firma „team;iken“ im Hotel „Gut Altona“ ebendiesen Preis aus den Händen von Landrat Christian Pundt überreicht. Der Beifall der rund 200 Gäste war groß, denn mit der am Stockenkamp ansässigen Werbeagentur wurde eine Firma ausgezeichnet, die in Wildeshausen und weit darüber hinaus an vielen Stellen und bei unzähligen Veranstaltungen deutliche und kreative Zeichen gesetzt hat.

Ikens begannen in Wildeshausen als Weißgerber

Pundt machte deutlich, dass sich die Aktivitäten der Ikens, die im 19. Jahrhundert als Weißgerber begannen, stetig an die Bedürfnisse der Menschen angepasst haben, bis sie in eine moderne Ideenschmiede gemündet sind. „Die Liebe zur Veränderung ist quasi genetisch in der Firma veranlagt“, lobte Pundt. „Das lebt das ganze Unternehmen. Darum ist es wirklich immer zeitgemäß, agil und flexibel. Es ändert sich stetig im Wandel der Zeit und setzt deutliche Zeichen.“

Zur Preisverleihung waren Iken sowie die Geschäftsführer Andre Ostendorp und Hendrik Breuer auf die Bühne getreten und nahmen die vom Wildeshauser Künstler Carsten Bruhns geschaffene Skulptur „Triumph“ entgegen. „Das ist ein sehr emotionaler Moment für mich“, gestand Iken, der sich im Namen seines Teams für die Auszeichnung bedankte.

Stefan Iken gründete eine Werbeagentur

Zurück zur Firmengeschichte: Von der Weißgerberei hatten die Ikens auf das Malerhandwerk umgesattelt. 1951 begann Bernhard Iken als jüngstes von fünf Kindern eine Malerlehre im Betrieb des Vaters. Er spezialisierte sich aber auf die Schriftenmalerei und Werbetechnik und legte mit seiner Hinterhofwerkstatt ab 1960 den Grundstein für den heutigen modernen Betrieb. Seit 1979 befindet sich die Firma, die 1992 von Sohn Stefan Iken um eine Werbeagentur erweitert wurde, am Stockenkamp in Wildeshausen.

Drei geschäftsführende Gesellschafter

„Mit großer Weitsicht wurden zwei Geschäftszweige zusammengefasst und unter eine Firmierung geführt“, erläuterte Pundt die weitere Entwicklung des Unternehmens. Mittlerweile sei die Firma dank enormen Wandels und Muts der Macher bunt und modern. „Sie arbeitet auf allen Geschäftsfeldern mit allen Farb- und Formenspektren, die es gibt. Angefangen mit einer Firmenspitze hat sich das Geschäft so gut und weitgefächert entwickelt, dass es mittlerweile ein Dreigestirn ist. Als Wortspiel bietet sich auch Dreigehirn an, denn die Arbeit ist durchdrungen von sehr viel Kopfarbeit“, umriss der Landrat die Kreativität des „team;iken“. Er lobte weiter: „Bei der Preisträger-Firma wird seit jeher nachhaltiges Arbeiten gelebt. Nicht nur für die Flora und Fauna vor Ort wird sehr viel getan. Es wird darüber hinaus mit Erdwärme geheizt. Zum Einsatz kommt klimaneutraler Strom und das sogar in Kombination mit eigener Stromerzeugung. Zusätzlich wurde die Fahrzeugflotte größtenteils auf E-Mobilität umgestellt.“ Alles in allem Aktivitäten eines würdigen Wildeshauser Wirtschaftspreisträgers, meint die Mittelstandsvereinigung.