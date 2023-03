Betrunkener und bekiffter 18-jähriger Wildeshauser verunglückt - einen Führerschein hat er nicht

Von: Dierk Rohdenburg

Ein 18-jähriger Wildeshauser verunglückte am Sonntag bei der Abfahrt von der A1. © Malte Christians/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Ein 18-jähriger Wildeshauser verunglückte am Sonntag bei der Abfahrt von der A1. Er war betrunken, hatte Marihuana geraucht und keinen Führerschein.

Der 18-Jährige aus Wildeshausen befuhr gegen 7.30 Uhr mit einem VW die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück und wollte diese an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord verlassen. Im Verlauf der Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und im Sichtdreieck zum Stehen. Am VW entstanden durch die Kollision mit einigen Bäumen Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit.

Ein Ersthelfer kam auf die Unfallstelle zu, kümmerte sich um den unverletzten 18-Jährigen und verständigte die Polizei. Es wurde festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der 18-Jährige räumte zudem ein, Marihuana konsumiert zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden.

In Groß Ippener gegen Baum geprallt

Schwer verletzt wurde am Sonntag gegen 5.30 Uhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Schwaförden in Groß Ippener. Der Schwafördener befuhr laut Polizeibericht die Dorfstraße in Groß Ippener von der Autobahn kommend in Richtung Delmenhorst. Kurz nach dem dortigen Gewerbegebiet kam er mit seinem Volvo aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Bereits um 1.15 Uhr wurde der Polizei am Sonntag der Brand eines Motorrollers am Översweg in Ahlhorn gemeldet. Dieser stand vor einem Wohnhaus und konnte von einem Bewohner noch weggeschoben werden, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Der Roller wurde von der Feuerwehr Ahlhorn gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.