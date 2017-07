Vollsperrung wird bald aufgehoben

Deckschicht für Pestruper Straße

+ Weil das Wetter mitspielte, konnten die Arbeiten zügig durchgeführt werden. - Foto: dr

Wildeshausen - Rund drei Wochen lang hatten es Autofahrer und Anwohner auf der Pestruper Straße zwischen Kaiserstraße und „Zur Kuhtrade“ in Wildeshausen nicht leicht. Die Strecke musste dringend saniert werden. Deshalb wurde die Deckschicht abgefräst. So kam es in verschiedenen Abschnitten zu Vollsperrungen, die zur Folge hatten, dass der überregionale Verkehr weiträumig umgeleitet wurde und ortskundige Autofahrer über die Nebenstraßen ausweichen mussten.